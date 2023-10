Un début de match cauchemardesque pour Anvaing, mené 2-0 après six minutes de jeu des œuvres de Rjillo – coup franc et à la réception d’un centre de Delannoy. Devillers, Michel et Delannoy sont proches du troisième avant le repos alors que l’on se demande encore comment Tevel et Hustache n’ont pas réduit le score. Lancé en profondeur à la 49e, Hustache se rachète en faisant 2-1 ; Michel seul face au but loupe le break et est puni par François à la bonne place pour reprendre un ballon relâché par Imad Eddin. Noullez enfonce le clou inversant complètement la situation à un gros quart d’heure du terme. Bausier égalise en reprenant de la tête un centre de Rjillo. Bottequin trouve la transversale à la 90e. Delannoy surgit à la 93e pour donner la victoire à ses couleurs alors qu’un tir de Van Weehaege est arrêté par le gardien antoinien derrière sa ligne selon les Anvinois. "Mais où était le marquage sur le dernier but ? Comment peut-on prendre le premier et le second ? Pour le reste, on est maudits. On mérite autre chose", constatait amèrement Michaël Browaeys. "On a vu nos qualités et nos faiblesses. En première période, les consignes ont été respectées, on n’a seulement pas su être tueurs. On a soufflé le chaud et le froid, c’est typique d’une équipe jeune. Sur l’ensemble du match, notre victoire est méritée même si ça aurait pu tomber des deux côtés", convenait Alex Depraetere.

Harchies-Bernissart – Obigies 1-1

"Comme la semaine dernière, on a bien le match en main et on le laisse filer, regrette Jean-Charles Fabrel. On fait une très bonne première mi-temps. Mais on manque le 2-0 à plusieurs reprises. Et plus le match avance, plus on recule. On a donné le bâton pour se faire battre." À la 20e, Baldé place ses couleurs aux commandes. Celui-ci reçoit le ballon sur le côté, rentre et marque. En deuxième période, Obigies pousse davantage mais l’égalisation n’interviendra qu’à quelques minutes du terme par Pottiez. "Un bête but qu’on ne doit pas prendre. On aurait déjà dû se mettre à l’abri avant la pause. Ensuite on a fait ce qu’il ne fallait pas faire: tenter de tenir le score au lieu de chercher à l’accroître."

Estaimbourg – Enghien 1-0

Enghien se procure une grosse occasion sur une tête qui passe de très peu à côté sur corner, mais c’est Estaimbourg qui se procure le plus d’opportunités. Les Verts ouvrent la marque à la 40e sur coup-franc, via une tête de Karangwa, bien servi par Dekoster, qui fusille Delvingt. À la 42e, Graulich déborde sur son flanc gauche mais son centre fuse à travers la défense sans trouver preneur. Juste après, Dekoster, bien placé, croque son tir. "Estaimbourg mérite sa victoire, surtout au regard de sa première mi-temps", juge Philippe Bassilière, un spectateur toujours attentif. En deuxième période, Enghien se manifeste par un tir trop croisé de Ritière et une frappe de Pereira dévié en corner par Oliveira. Pour Estaimbourg, Dubrulle n’est pas loin du 2-0 à deux reprises. "Forcément Enghien a tenté d’égaliser. Mais pas de manière très dangereuse."

Templeuve – Wiers 4-5

La première goutte de cette pluie de buts tombe dès la 1re minute, avec un "but d’extraterrestre" d’Altruy, d’une frappe des 30 m en plein luche. "On réagit bien avec l’égalisation de Dailly et on fait 2-1 par Mbuy, qui reprend un centre suite à un corner mal défendu, explique Jean-Do Vessié. On fait ensuite une latte, puis Wiers égalise sur un coup-franc inexistant, sifflé pour une faute de main qu’il n’y avait pas ." But signé Decaluwe, d’une magnifique frappe directe ! "On domine territorialement en seconde. On fait deux changements mais on n’est pas bien en place et Wiers passe alors devant par une reprise de l’extérieur et poteau rentrant de Saval." Tondreau fait 2-4 mais Templeuve ne lâche pas et Mestach puis Dailly sur un penalty provoqué par Andal, remettent ainsi les compteurs à zéro. À la 88e, Tondreau obtient un penalty et se fait justice lui-même afin de permettre aux Mauves de gagner. "Il se laisse tomber et joue bien le jeu, commente le T1 templeuvois. Je suis malgré tout fier de la réaction de mon équipe quand le marquoir affichait 2-4 car c’est avec cette mentalité que les jours meilleurs vont arriver. On méritait au moins un point dans ce match que l’on aurait tout à fait pu gagner", concluait Jean-Do Vessié.

Esplechin – Stade Mouscron 1-1

Rade Mojovic l’a répété à plusieurs reprises, il tenait vraiment à féliciter ses joueurs pour sa première à la tête de sa formation d’Esplechin: "Ils ont bien galopé et ont tout fait pour prendre ce très bon point chez le leader. Avec un état d’esprit et un engagement qui ont été exemplaires." Mouscron a pas mal dominé mais Esplechin a quand même su se montrer dangereux devant. Seignez profite d’une erreur locale pour ouvrir le score à la 86e mais Errami égalisera sur un bel assist de Planque trois minutes plus tard ! Le tout nouveau coach était d’autant plus satisfait du résultat qu’il n’a "pu faire qu’un changement contre quatre à Mouscron, tout en devant boucher les trous suite aux deux joueurs devant jouer en back qui ne sont pas venus." S’il y a encore du boulot et des choses à améliorer comme "une condition physique qui est en dessous de la moyenne pour pouvoir prester à un tel niveau", le T1 estime que son équipe va encore grandir.

Étoilés Ere – Isières 2-2

"Je pense qu’il s’agit d’un score logique, tranche Julien Dubois. On a eu la mainmise quasiment durant toute l’entièreté du match, mais malheureusement pour nous, notre adversaire s’est montré efficace". Isières parvient à mener 0-1, mais Palmieri égalise d’un enroulé du gauche après avoir éliminé un opposant dans le rectangle. Les visiteurs repassent devant en fin de mi-temps sur un malentendu défensif des Etoilés. Ceux-ci font néanmoins preuve d’une bonne mentalité et reviennent dans la partie à la 85e minute. Tous les grands gabarits sont lancés devant, un duel aérien décisif est gagné et Delhuvenne, qui se retrouve face au gardien, ne se fait pas prier. "On a proposé un meilleur jeu que les semaines passées, on est sur une pente ascendante."

Herseaux – REAL B 3-5

"Un naufrage. On n’a que ce que l’on mérite, on n’a vraiment pas été bon, assène Julien Deconinck. Dans les quatre premières minutes, on se crée quatre énormes occasions, sans en mettre une au fond alors que trois auraient dû l’être." Herseaux mène pourtant 2-0 par un doublé de Debailleul, dont un penalty. "Mais au lieu d’insister, on recule alors, on tente de bêtes gestes inutiles et on perd des ballons ." À la demi-heure de jeu (!), la REAL passe devant grâce à Kalala, un autogoal de Bracaval et Makoun. Lors de la deuxième mi-temps, Herseaux revient bien mais se fait directement punir d’un but stratosphérique de Makoun, qui termine enfin son triplé à la 61e. Un triplé que complétera également Debailleul à la 80e, pour un but anecdotique. "Je suis mécontent de l’absence d’état d’esprit. On n’avait rien à revendiquer, on n’a pas respecté la P2 ", conclut le coach local à l’issue de la défaite des siens.

Ellezelles – Luingne 2-1

"Une magnifique victoire. On était satisfait avec le nul même si on avait le plus grand nombre d’occasions, avec en plus des buts une belle frappe de Burgue et deux occasions pour Theves, lance Yves Moreau. Mais les trois points sont les bienvenus, on a bien fêté ça, je suis déjà 1h en retard pour l’anniversaire de mon beau-père", rigole-t-il. Luingne prend l’avance sur coup-franc, sur un ballon dévié qui touche la latte et rebondit sur Marlier. Mais Ellezelles égalisera dans la foulée sur un coup-franc de Neukermans grâce à une faute obtenue par Dewulf. Neukermans, d’un sublime contrôle orienté, enchaîne par une frappe et fait 2-1 à la 95e. À la fin du match, une échauffourée entre deux supporters a eu lieu. "Mais tout le monde s’est tout de suite interposé. Le match était d’ailleurs très fair-play entre les deux équipes, ainsi qu’entre les deux kops", tient à préciser et à relativiser le T1 des vainqueurs du jour.