P1: le promu néchinois a trouvé ses maîtres péruwelziens

Carnoy blessé, Masseus prend place entre les perches néchinoises. Ce dernier est d’abord satisfait de voir l’essai croisé de Carruana raser le mauvais côté de son montant gauche. On retrouvera vite Carruana dont le centre au second poteau est parfait pour le front d’Atieda qui ne fait qu’accompagner le ballon au fond des filets. Néchin est incapable de réagir après cette ouverture face à une équipe locale bien organisée.

Pire pour le promu, les locaux doublent la mise sur une approximation de la défense visiteuse. L’arrière-garde paraît statique, alors que Carruana croit en ses chances. Bien lui en prend, car il bat Masseus d’une pichenette dont il a tout le secret. Péruwelz aurait pu alourdir la marque, notamment sur un trois contre un paré joliment par Masseus, puis sur une volée trop enlevée de Paternotte.

On retrouve Paternotte à la reprise à la suite d’un assist d’Atieda mais le dernier geste fait défaut. Idem pour Bouziane mais qui montre le bon exemple à Ergo qui réussit son tir croisé pour relancer l’intérêt de la rencontre. Pas pour bien longtemps toutefois car Carruana se promène dans le milieu du terrain avant de battre Masseus d’un tir précis. Après un coup-franc non cadré d’Atieda, ce dernier se fait passeur pour Carruana dont la volée lui permet de réaliser un triplé. Deux opportunités de Meziani confirment la domination locale sur cette rencontre. L’illustration s’inscrit au marquoir lorsque Dupire, sur son premier ballon, est à l’affût dans le rectangle pour aggraver la marque. Celui-ci aurait encore pu s’activer sur des actions d’Ergo d’un côté et de Paternotte de l’autre mais il était écrit que la sanction était suffisante pour Néchin.

Une victoire incontestable et incontestée dans le chef des gars de la Verte Chasse face à des promus qui ne devaient pas nécessairement faire de ce match un objectif primordial.

On notera aussi l’excellent arbitrage de M. Batteur.

Deschryver: "Observateur d’une équipe supérieure !"

Une nouvelle fois buteur et passeur, Sylvain Atieda a été un des artisans du succès des Péruwelziens. "Toute l’équipe me met en confiance. Et honnêtement, je pensais que ce serait plus difficile de prendre cette équipe en défaut. Mais après le 2-0, c’est devenu plus simple. Avec le retour des blessés, on peut dire que Péruwelz débute réellement sa saison… Pourquoi ne pas penser à une tranche ? Maintenant qu’on est bien parti, on doit penser simplement à gagner le match suivant."

Philipe Deschryver était plutôt philosophe après ce net revers. "Que dire ? Péruwelz était tout simplement supérieur, au-dessus du lot ! Et malheureusement, on s’est contenté la plupart du temps à être observateur des débats… Le changement de dispositif nous a fait du bien car il nous a permis de réduire le score mais nous avons manqué de solidarité derrière. L’un des points positifs est la bonne rentrée d’Ergo et son but d’entrée. Quand Néchin mène, c’est bien plus facile. Mais dans le cas contraire, on éprouve beaucoup de difficultés face à une formation bien organisée. Cette fois-ci, ce n’était pas notre jour contre une équipe qui jouera assurément le top cinq. Pas un autre adversaire a su nous bouger comme l’ont fait les locaux ce dimanche."