P1 dames: Kain n’a pu rattraper son mauvais départ

L’avance d’Enghien dans ce match n’aura jamais atteint la barre des dix points… Les Kainoises ont eu des possibilités pour en reprendre les rênes mais celles-ci ont été galvaudées soit par précipitation soit par nonchalance.

L’avance de cinq points à l’issue du premier quart-temps était méritée pour des Enghiennoises prêtes à se jeter sur tous les ballons et concentrées lors de leurs constructions. Les phases de jeu visiteuses donnaient tout au contraire un vrai sentiment de suffisance avec des prises de tirs mal choisis. La rotation ne changeait rien à ce scénario ! Kain avait tendance à gaspiller les points qu’il venait de reprendre à ses adversaires. La JSE se montrait adroite aux lancers-francs et n’avait pas besoin de beaucoup plus pour rester devant jusqu’au buzzer final (61-53).

"Sans se prendre la tête"

Après cette prestation, il est logique de se demander si Enghien peut devenir un poil à gratter qui s’immiscerait discrètement dans la course aux play-off. Le coach Guy Despretz ne s’aventure pas dans cette hypothèse-là. "On reste concentré sur nos objectifs de départ sans se prendre la tête. On avait préparé ce gros match contre une équipe parée pour monter. Nous n’avions rien à perdre. Il nous reste à soigner les petits détails dans la possession. On n’a pas eu de creux malgré la nervosité dans le jeu, Kain a craqué avant nous. Physiquement, on tient la route même lorsque je fais moins tourner l’effectif."

Virginie Heuvelmans fait partie des jeunes qui progressent de pair avec le collectif. "Nous sommes très heureuses de cette victoire. Ce match face au TEF est le fruit d’un travail d’équipe bien guidé par le coach. Nous devons continuer en gardant cette belle application."

Le retour au travail est aussi une consigne qui circule dans le groupe kainois mais pour des raisons moins réjouissantes… La capitaine Constance Delbecque espère voir un réveil de son équipe. "Personne ne prend ses responsabilités et on se regarde trop jouer. On ne peut pas espérer gagner sur des exploits individuels. Défensivement, nous n’avons rien donné et je félicite Enghien qui est venu en ayant la dalle."

Même discours chez le coach du jour, Christophe Rohart ! "Nous avons été menés logiquement au score car Enghien était bien plus agressif que nous dès l’entame de la partie. Les adversaires jouaient plus juste, étant également très concentrées. On manquait trop d’envie, notamment sur les rebonds."