P1: Blaton laisse un quart-temps à Enghien

Au coup d’envoi, Enghien voyait Jean-François Massart refouler son parquet après sa longue revalidation. Les Titjes commençaient la rencontre de la meilleure des manières avec un score de 24-11 après sept minutes seulement. Une soufflante de Mike Mention réveillait les Blatoniens qui rentraient alors enfin dans le match. Encore en grande difficulté pour fermer l’entrejeu, les Iguanodons retrouvaient la réussite offensive et avaient même une unité d’avance au moment de rejoindre les vestiaires (35-36).

En seconde mi-temps, le duel s’intensifiait physiquement et les phases spectaculaires se multipliaient. Les chances de victoire étaient très divisées comme l’affichait ironiquement le marquoir (50-50).

Cette égalité parfaite au bout du troisième quart augmentait encore la tension d’un cran. Le dernier quart-temps voyait le BCB prendre les commandes, en grande partie grâce aux quatre pétards à distance envoyés par Vanqueleef. La frustration locale et la malice visiteuse se neutralisaient dans les derniers instants malgré des lancers-francs qui n’y changeaient rien. Michaël Mention avait le sourire en débriefant la partie. "Le bilan de début de saison est très bon car nous jouons avant tout pour le maintien. Notre équipe s’est sauvée de justesse l’an passé. On a amélioré de petits détails et les résultats nous en récompensent… Nous pourrons jouer sereinement contre Colfontaine et Estaimpuis où nous n’aurons rien à perdre."

"On se savait attendu"

Sur tous les fronts lors de ce match, Martin Thiels précisait: "Nous savions que nous étions attendus. Enghien voulait sa première victoire. Nous avons mis du temps à rentrer dans le match. Nous n’avons pas encore gagné à domicile pour l’instant mais à l’extérieur, tout se passe vraiment bien pour nous."

À la tête du groupe enghiennois, Laurent Wilmus préférait voir, au terme de la partie, le verre à moitié plein, au vu de son noyau décimé. "Je suis déçu mais fier que les gars continuent à se battre dans le contexte actuel. Nous avions bien entamé le match. Nous n’avons pas pris l’eau mais Blaton est monté d’un cran. Ils sont revenus dans la partie. Je suis optimiste suite au retour de Jean-François Massart et les autres que nous attendons. Nous espérons faire un meilleur second tour." Kevin Bourleau montrait plus de remords: "On les a accrochés avant de retomber dans nos travers. Les shoots extérieurs nous ont fait mal. Nous ferons tout pour revenir."