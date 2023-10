Mouscron qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Europe

Déjà vainqueur jeudi des Anglais de Manchester et vendredi des Turcs d’Ödtu, le RDM n’a nullement tremblé face à des Bosniens qui quittent ainsi la compétition sans la moindre victoire. C’est un score sans appel (25-7) que Tom Lepoint et ses équipiers ont rejoint Carouge en tête du classement avec neuf points. Ce dimanche, à midi pile, le duo de tête aura l’occasion d’en découdre pour l’honneur certes mais aussi et surtout pour désigner qui gardera le leadership et s’octroiera ainsi l’avantage d’être tête de série au moment du tirage au sort pour les quarts de finale.

Mouscron – Banja Luka 25-7

Scores par période: 8-0, 6-2, 4-3 et 7-2. RD Mouscron: Tom Lepoint, Nathan Mercier, Rostyslav Naumchyk (3), Valentin Roussel (1), Nathan Quoirez, Daniel Hansen, Abel Lukacs (3), Julien Donche (4), Clément Croquet (1), Alexander Grman (2), Samy Labreg (6), Julien Reinquin (4), Maxime Desloovere (1).

Au regard des deux premières journées, il ne faisait quasi aucun doute que Mouscron n’allait pas beaucoup trembler face à Banja Luka qui a affiché ses limites à ce niveau de la compétition. Le 8-0 du premier thème signifiait tout de la domination locale. Avec de tout bons Labreg, Donche et Reinquin, le RDM s’envolait et atteignait ainsi la mi-match à 14-2. Pour le suspense, on pouvait repasser… La suite, ce n’était qu’une confirmation que les Dauphins étaient deux voire trois crans au-dessus que son adversaire du soir.

L’écart ne faisait qu’augmenter pour une victoire facile aussi bien dans les chiffres que la manière pour valider la qualification pour les quarts avant, donc, le duel des costauds de ce dimanche pour attribuer le leadership de la poule. "Une performance XXL de l’équipe et c’est historique pour le club de se qualifier pour un tel stade d’une compétition européenne ! Une fois de plus, notre public a été juste extraordinaire avec des tribunes pleines et une ambiance de folie. La plus belle récompense par rapport aux efforts que l’on a mis pour pouvoir orgniser cette phase de groupes à la maison", se réjouissait le président de la section de water-polo Anthony Thues.