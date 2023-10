Luigi Nasca (FC Tournai) après la victoire face à Meux: "Nous n’avons rien concédé"

Luigi Nasca est un petit filou. Il avait soigneusement préparé son affaire, avec un résultat à la hauteur de ses espérances, comme le prouvait son petit sourire en coin: "Si on veut continuer à titiller la colonne de gauche, ce match était essentiel. Je suis vraiment satisfait parce que nous avons réalisé notre match le plus accompli depuis le début du championnat. L’équipe continue à grandir. On a essayé de tenir tout le monde en éveil parce qu’on savait que l’on aurait besoin de chacun. Eliott (Van Wynsberghe) est l’exemple le plus parfait puisqu’il n’avait encore jamais été repris et a réalisé ce qu’on attendait de lui. J’ajoute Cheick (Holuigue) qui a dépanné au back droit qu’il n’avait pas encore occupé en compétition. Il a été à la hauteur des espérances."