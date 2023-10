L’Estu avait tout pour gagner mais... a perdu (32-33)!

Non, l’Estu n’avait pas le droit de perdre ce samedi soir et pourtant, c’est bien ce qui est arrivé aux hommes de Romain Poix qui ne trouvaient pas récompense d’une bonne prestation, surtout offensive ! "On a été bon durant 59 minutes et une trentaine de secondes. Jusqu’à ce moment où l’on récupère la balle à 32 partout. Après, on n’est pas loin du grand n’importe quoi", râlait le coach.

Entre deux équipes qui composent le peloton qui chasse le leader Sasja, on savait que le duel serait fort disputé… Il l’a été âprement ! On s’est rendu coup pour coup entre Tournai et Houthalen. Avec, néanmoins, plus souvent qu’à leur tour, un avantage pour des locaux qui, s’ils ne s’illustraient pas par une organisation défensive sans faille, trouvaient sans peine le chemin des filets adverses. Ainsi, Haouari, Federspiel, Bonnet, Maamir et Rosier alimentaient le marquoir pour filer à 13-9 après un gros quart d’heure. Écart creusé avec la complicité de Denays qui sortait une série de parades bienvenues avant de se blesser au genou et céder sa place à Lefebvre.

Fébrilité et… maladresse

Après avoir pris ses repères, sans être beaucoup aidé par ses équipiers, ce qui permettait à Houthalen de recoller à un but à la pause, le gardien tournaisien faisait aussi le taf alors que la jeunesse se mettait au diapason devant le but visiteur, Federspiel, Dewasme et Devos scorant tour à tour, imitant le taulier Rosier dont le bras faisait mal au Kreasa: 25-22 à la 42e. Mais Houthalen n’est pas du genre à baisser les bras et trois minutes plus tard, était de retour, prenant même la main: 25-26 !

Rosier remettait le nez à la fenêtre pour stopper l’hémorragie et commencer un chassé-croisé insoutenable pour le chaud public: 30-30, 31-31, 32-32 ! Il restait 50 secondes à jouer et l’Estu jouait bien le coup, récupérant le ballon sur l’offensive visiteuse. Un temps mort était demandé par l’Estu pour utiliser les 18 secondes restantes face à un adversaire réduit d’une unité car sanctionné. Mais plus que jouable, le coup tombait à l’eau suite à la maladresse de Voglaire qui laissait échapper un cuir que retrouvait avec plaisir Houthalen qui prenait à son tour un temps mort avec 5 secondes à jouer au marquoir.

La presta, pas le résultat !

Les consignes de Ruben Vanhoudt étaient appliquées à la lettre par ce diable de Follon et ses équipiers qui trompaient pour la 33e fois la vigilance locale: une fois de trop ! "Mais comment peut-on perdre ce ballon-là ?, se demandait, dépité, Romain Poix. Ce match, on doit le gagner. Ou du moins ne pas le perdre. Pas quand tu as une balle de match si peu de temps avant la fin ! Mais on est fébrile dans les moments cruciaux. Et il faudra apprendre à être meilleur car, si on veut revendiquer les play-off, c’est le genre d’occasion qu’il ne faut pas laisser passer."

Quant au match: "Le contenu est très bon ! Sans nul doute la meilleure prestation à domicile, même si on encaisse un peu trop à mon goût, surtout en première période. Mais rien de trop dramatique car, en attaque, on avait les solutions. Le seul souci, c’est que dans les dix dernières minutes, on est moins efficace. Il y a des regrets, de la frustration, car on aurait mérité de se récompenser. On s’attendait à ce duel entre équipes costaudes qui produisent du hand. C’est celle qui commettrait le moins d’erreurs qui gagnerait. Ce n’est pas la mienne ! Il y a la prestation attendue, pas le résultat escompté. Il faudra rebondir et tirer les leçons", concluait un coach qui emmène, ce mardi, ses troupes à Sprimont en Coupe de Belgique.