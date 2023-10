La pièce finira bien par tomber un jour en faveur de Brunehaut

C’est avec un effectif à nouveau amputé d’une unité que le BB Brunehaut entame la partie, le staff ayant décidé vendredi de se séparer de Dunia Huwé dont le rendement était jugé insuffisant et le comportement ne cadrant pas toujours avec les valeurs défendues par l’ensemble du club. Devant une très belle assistance, les locales mettent la pression sur une formation de Waregem fortement rajeunie depuis la saison passée. Le 7-14 initial pousse Jean-François Anderlin à demander un premier temps mort et faire entrer Lalie Dupont. La Tournaisienne débloque vite son compteur et quelques ajustements défensifs permettent à Brunehaut de recoller à 17-19.

Et mieux encore, les Lionnes passeront brièvement en tête dans le deuxième quart mais sans jamais parvenir à creuser l’écart. En face, Waregem fait preuve de plus de réussite avec ses jeunes pépites, Courthiau et Desplenter, et s’isole aux commandes. L’écart atteint même les dix points dans le troisième quart mais Brunehaut ne lâche rien du tout. Si la bonne volonté est indéniable, les lacunes à la finition pèsent lourd au décompte final. Malgré un sursaut d’orgueil illustré par les deux triples d’affilée de Giacomelli, c’est sans surprise que Waregem, après avoir magnifiquement géré sa fin de partie, décroche son premier succès de la saison. "Toute l’équipe voulait ce succès, la motivation était énorme", commentait la Frasnoise Lien Lamborelle, heureuse d’avoir disputé à 15 ans un match de D1 dans sa région devant de très nombreux amis venus des clubs voisins.

"Ne pas baisser les bras"

Dans les rangs locaux, Lalie Dupont finissait une nouvelle fois la partie avec le statut de meilleure scoreuse qui ne la consolait pas: "C’est très frustrant de perdre, on avait le sentiment qu’il fallait décrocher la victoire mais on a pris des mauvaises options alors que le manque de réussite aux lancers et lay-ups pèse lourd, ce qui ne doit pas nous faire baisser les bras."

Son coach Jean-François Anderlin reconnaissait les mérites d’une très belle équipe de Waregem: "C’est jeune, rapide et adroit, mais si on analyse les stats, on se rend compte que l’on fait jeu égal à l’exception de la réussite à distance. On était ainsi à 25% en première période, ce qui est insuffisant. Il faut qu’on apprenne à trouver les bonnes options et qu’on résout ce manque de concentration", dit le coach qui regrette n’avoir que huit joueuses à l’entraînement en semaine et espère trouver les bons mots pour bien préparer le déplacement à Laarne.