Arbitre: M. Braley. Cartes jaunes: Depril, Baelongandi, Azabe, Milongi, Flamant. Carte rouge: 65e Baelongandi (2 cartes jaunes). Buts: 2e Scohy (1-0), 50e Flammia (1-1), 70e Wildemeersch (2-1), 89e Calicchio (2-2). Manage: Vanhecke, Debauque (87e Thibaut), Paquot, Scohy, Wildemeersch, Depril (70e Lintermans), Cuche, Valcke, L. Fromont (61e F. Fromont), Ozturk, Mathieu. Belœil: Okombi, G. Flamant, Chaïbi, Azabe (88e Déreumaux), Mukala (46e Calicchio), El Ouahab, Kragbe, Flammia, Baelongandi, Gassama (65e Delitte), Milongi.

Jérémy Descarpentries devait composer avec cinq titulaires absents à Manage. Belœil s’alignait avec une équipe forcément remaniée et tout débutait très mal puisque dès la 2e minute, sur un centre venu de la droite, Scohy reprenait de la tête pour l’ouverture du score. Belœil ne parvenait pas à revenir dans cette première mi-temps et au contraire, Manage obtenait un penalty à la 44e mais Debauque le manquait.

Le marquoir aurait donc pu afficher 2-0, mais la rencontre prenait une autre tournure puisque Belœil égalisait cinq minutes après la reprise par Flammia qui reprenait bien un centre de Kragbé. Le plus difficile semblait fait pour la RUS mais à la 65e, Baelongandi était jauni pour la deuxième fois. Comme face à Aische le week-end précédent, Belœil allait devoir terminer la rencontre à dix. Manage repassait devant à 20 minutes du terme quand, sur un cafouillage, la tête de Wildemeersch faisait mouche. On s’acheminait vers une défaite des Belœillois lorsque Calicchio, monté au jeu à la pause, signait le 2-2 suite à un nouveau service de Kragbé. Une unité précieuse pour Belœil ! "Compte tenu des circonstances, nous étions venus pour un point, relevait Martial Flammia, président de Belœil. Ce partage aujourd’hui est synonyme de victoire. C’est une mission accomplie ! On sait qu’on aborde trois matchs capitaux pour la suite avec deux rencontres à la maison, puis un déplacement à Couvin-Mariembourg."

Si les jeunes Déreumaux et Delitte ont eu l’occasion de monter au jeu, on aura aussi remarqué la présence d’Azabe et de Chaïbi au coup d’envoi alors qu’ils semblaient avoir disparu de la circulation. "Azabe s’était remis à la disposition du groupe durant la semaine, tandis que Chaïbi était déjà revenu s’entraîner il y a deux semaines", confiait le prési Martial Flammia. Le moral des troupes est boosté avant des échéances importantes.