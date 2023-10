Cyclisme: L'ASBL Franco-Belge lance les candidatures pour trouver le successeur de Louis Cousaert

Mais avant de rêver d’une venue de Wout Van Aert, il y a beaucoup de boulot à abattre. Il faut notamment trouver un successeur à M. Cousaert. " On a eu une réunion importante ce samedi pour faire le point sur la situation financière. Une chose est sûre, on va devoir retrouver un partenaire pour faire perdurer l’épreuve. Des discussions sont en route. On a aussi décidé de lancer les candidatures pour trouver un président à l’ASBL. Toute personne peut postuler à l’adresse mail suivante: circuitfrancobelge@skynet.be. On clôture vendredi pour en parler dans une réunion prévue le lendemain". Notons qu’un président sera aussi élu pour le Cazeau Pédale dont la volonté est toujours de proposer trois courses pour les jeunes." À Templeuve, Néchin et Béclers. Quant au Franco, on aimerait le faire devenir une petite classique en gardant le même parcours". Lenny Keuts ne cache pas qu’il y a eu des tensions dans le comité." Je pense que cela arrive partout dans le cyclisme. Certains vont peut-être partir, d’autres arriver. Mais on a la volonté de repartir du bon pied pour assurer la continuité de l’épreuve".