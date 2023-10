10 sur 12 pour Binche, deux points seulement pour la Real dans les quatre derniers matchs. Tel était le bilan des deux adversaires avant leur affrontement de dimanche. Et dans ce genre de contexte, la pièce tombe souvent du côté de l’équipe en confiance. Cela s’est encore vérifié au stade des Camomilles.

Si Sonko se crée la première petite opportunité, Renquin ne loupe, lui, pas la mise. Après avoir déjà touché la latte, l’ancien Belœillois est à la réception d’une frappe sur le poteau (!) de Scohy. Sa frappe en lucarne est aussi belle qu’imprenable pour Alexandre. Un superbe but entaché au départ d’une relance un peu trop facile dans l’axe. C’était le premier cadeau offert.

Mais la Real réagit bien. Vroman bute sur Lahaye avant de voir Louagé tacler parfaitement devant sa frappe. Les Acrenois livrent une bonne mi-temps dans le contenu. Ils ont de longues phases de possession mais ne peuvent conclure.

Punie par ses ex

C’est tout le contraire des Binchois qui, sur leur troisième opportunité, trouve l’ouverture pour la deuxième fois. La Real est punie par ses ex. Sampaoli est à la phase arrêtée pour la tête de Simon Franquin. "On demande un marquage individuel mais on laisse le joueur allait placer sa tête", peste Fabrice Milone. Cela fait deux cadeaux. Celui-ci arrive même au pire moment: juste avant la pause.

Mais les Fusionnés ont prouvé qu’ils avaient de la ressource cette saison. Ils sont capables du meilleur comme sur la réduction du score de Vroman. La longue touche de Yondjouen trouve Sonko. Sa déviation en un temps pour son comparse offensif est un régal alors que l’ancien Hurlu fait preuve de sang-froid pour relancer l’intérêt de la rencontre. Mais un troisième cadeau sera fatal aux locaux. Sur un long dégagement, Makoun laisse rebondir le cuir avant de louper sa relance. Renquin, un serial-buteur qu’on ne présente plus, n’en demandait pas autant pour aller inscrire son doublé. "On offre ce but alors qu’on est dans notre temps-fort. C’est frustrant… On n’a pas vraiment grand-chose à dire de plus. Quand on arrêtera d’offrir autant de cadeaux, on pourra enfin espérer regagner des rencontres…"

Dans une spirale négative, des tensions apparaissent forcément dans un groupe. On a vu plusieurs joueurs se reprocher l’une ou l’autre chose, parfois avec véhémence. "C’est tout ce qu’on ne doit pas faire. On doit justement se serrer encore plus les coudes, continuer à travailler, à faire les efforts mais surtout arrêter les erreurs…"

Avec un bilan de 2 sur 15, la facilité serait de ne voir que le négatif. Mais une nouvelle fois, tout n’était pas à jeter. "La mentalité est là. Il y a les bonnes courses offensives. Ce n’est pas un souci de qualités ou de système. Mais pour l’instant, ce n’est pas assez". Di Vita sur un superbe coup-franc et Sonko à la reprise après un bon débordement de Condé pensaient réduire la marque. Mais Lahaye sortait deux superbes parades. En début de saison, avec la confiance engendrée, c’était le genre d’action qui rentrait. C’est une preuve supplémentaire qu’Acren est dans le dur.