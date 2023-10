Akos Biro: "Les pénos, c’est comme jouer à la roulette russe"

Scores par période: 8-0, 6-2, 4-3 et 7-2. RD Mouscron: Tom Lepoint, Nathan Mercier, Rostyslav Naumchyk (3), Valentin Roussel (1), Nathan Quoirez, Daniel Hansen, Abel Lukacs (3), Julien Donche (4), Clément Croquet (1), Alexander Grman (2), Samy Labreg (6), Julien Reinquin (4), Maxime Desloovere (1).

Au regard des deux premières journées, il ne faisait quasi aucun doute que Mouscron n’allait pas beaucoup trembler face à Banja Luka qui a affiché ses limites à ce niveau de la compétition. Le 8-0 du premier thème signifiait tout de la domination locale. Avec de tout bons Labreg, Donche et Reinquin, le RDM s’envolait et atteignait ainsi la mi-match à 14-2. Pour le suspense, on pouvait repasser… La suite, ce n’était qu’une confirmation que les Dauphins étaient deux crans au-dessus. L’écart ne faisait qu’augmenter pour une victoire facile aussi bien dans les chiffres que la manière pour valider la qualification pour les quarts de finale avant le duel des costauds du dimanche pour attribuer le leadership de la poule.

Mouscron – Carouge 11-12

Scores par période: 1-2, 4-1, 2-3, 1-2 et 3-4. RD Mouscron: Tom Lepoint, Nathan Mercier, Valentin Roussel, Alexander Grman (4), Julien Reinquin, Maxime Desloovere, Rostyslav Naumchyk (2), Nathan Quoirez (3), Clément Croquet, Abel Lukacs (1), Samy Labreg (1), Julien Donche, Daniel Hansen.

Le duel décisif pour la première place n’avait rien à voir avec les rencontres précédentes riches en buts. Avec des excellents gardiens des deux côtés, il fallait aux attaquants trouver le trou de souris pour scorer. Même les penalties étaient difficiles à mettre. Ce n’est qu’au troisième que le RDM rétablissait l’égalité via Grman (3-3) et enchaînait en prenant les devants à mi-match (5-3) mais Carouge voyait rouge, se rebiffait pour revenir à 7-6 à l’entame du dernier thème et loupait surtout l’égalisation à plusieurs reprises. Quoirez, lui, ne ratait pas la possibilité de doubler l’écart. "Et là, à 8-6, on aurait dû être capable de maintenir l’adversaire à distance mais on n’y est pas parvenu, manquant principalement de lucidité", regrettait le coach hurlu Akos Biro. Carouge, bien que cuit, utilisait au mieux ses dernières cartouches, revenant à un but avant d’égaliser à huit partout. Si Quoirez gaspillait la dernière tentative locale, les Suisses en faisaient tout autant avec la leur. Direction donc les penalties qui voyaient Naumchyk, Labreg et Quoirez inscrire leur essai. Et si Lepoint sortait un péno visiteur, Roussel et Grman étaient mis en échec, ce qui permettait à Carouge de s’imposer et de s’emparer définitivement de la première place du groupe. "Les pénos, c’est un peu comme jouer à la roulette russe", concluait Akos Biro.