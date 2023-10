Une semaine de sport: le football sait encore être exemplaire

1. Samedi En parcourant un article d’un journal français, on apprend que la seule région de la Bretagne est fière de dénombrer en vue de la prochaine saison quelque 32 coureurs cyclistes pros. Alors, ne comparons pas ce qui n’est pas comparable mais quand même, ça nous amène à la question de savoir combien notre Wallonie picarde comptera de coureurs dans le peloton professionnel en 2024 ? On vous laisse deux secondes et demie pour y répondre, pas besoin de beaucoup plus ! Et on vous laisse la semaine pour apporter les raisons à cette espèce en voie de disparition: copies ramassées en fin de chronique !

2. Dimanche Il est 22 h 46 et en regardant plus attentivement les résultats des divisions provinciales de foot, on se rend compte qu’en Hainaut, une série de matches n’ont pu aller à leur terme. On met à part le cas de Hornu-Molenbaix en P1 où c’est une grave blessure qui aura décidé de l’arrêt de la rencontre. Pour les autres, n’allez pas chercher bien loin, malheureusement, les raisons qui ont poussé l’arbitre officiel ou celui d’un jour – le pauvre ! – à renvoyer tout le monde aux vestiaires avant les 90 minutes prévues... On pense à ces compagnes, épouses, enfants, mamies, papis, mamans et papas qui auront dû assister à un bien triste spectacle alors qu’ils pensaient juste venir voir le petit copain, le mari, le papa, le petit-fils, le fiston prendre du plaisir à taper dans un ballon. Mais on pense encore plus aux proches de ces arbitres qui ont dû prendre une décision qu’ils auraient tant aimé ne pas devoir prendre. Cela nous fait penser à ce qu’une maman de referee nous a dit récemment: "J’ai mon fils qui s’est lancé dans l’arbitrage il y a près de dix ans. J’allais encore le voir pour le soutenir dans sa tâche. Mais je ne le fais plus ! Quand j’entends les remarques qui lui sont adressées par les joueurs et surtout les spectateurs, je n’arrive plus à supporter tout ça." Triste réalité !

3. Lundi Décidément, match arrêté quand tu nous tiens ! Belgique-Suède ou quand le football est plongé dans l’horreur terroriste. Dans la torpeur bruxelloise, tous les acteurs se montrent exemplaires. À commencer par le public qui aura fait preuve de patience malgré cette impatience de s’éloigner de la capitale pour rentrer chez soi et retrouver ses proches. Si cette exemplarité pouvait maintenant devenir la norme, mais qu’est-ce que le foot en sortirait grandi !

4. Mardi On apprend que Rui Costa quitte Intermarché-Circus-Wanty… L’équipe tournaisienne devra composer, la saison prochaine, sans son Portugais dont le côté suceur de roues agace autant qu’il n’est efficace. Et ce sera compliqué de combler le vide laissé par l’ancien champion du monde, vainqueur dès sa première course sous le maillot de la Wanty en février et récidiviste ce dernier week-end pour sa dernière apparition pour le team. Entre le Trofeo Calvia et la Japan Cup, trois autres victoires, une étape au Tour de Valence, plus le général, et une étape sur la Vuelta. Rui Costa, c’est un quart des succès 2023 des hommes de Jean-François Bourlart. De quoi confirmer la réputation du manager isiérois qui a le don de relancer les coureurs dits en déclin ou du moins en perte de vitesse. Meintjes, Taaramäe, Kristoff, Rui Costa… À la place des Van Avermaet, Pinot, Bouhanni, Sagan, Gallopin ou Stybar, on se serait accordé une petite pige d’une saison le long du Quai des Vicinaux.

5. Mercredi Mais quel Hazard ! C’est un jeune retraité pour le moins inattendu qui s’est déplacé ce jour à Tournai, dans le repaire technique des Wanty: le footeux Eden venu au paradis du cycle pour se trouver un deux-roues dernier cri ! Fini l’amusement, place à un vrai sport pour celui qui, en soirée, a épaté la galerie avec le Variétés Club France à Calais: un but et six passes décisives ! Un Hazard galactique, comme quoi, tout arrive !

6. Jeudi On apprend que des enquêteurs sont venus perquisitionner, à Paris, le comité d’organisation des Jeux olympiques 2024 et les agences d’événementiel chargées des cérémonies d’ouverture et de fermeture dans le cadre d’une enquête menée au parquet national financier. Les reproches ? Prise illégale d’intérêt, favoritisme et recel. Et dire qu’ils ont osé critiquer les JO chinois !

7. Vendredi Restons olympiques pour relever que l’une de nos chances de médaille, ou du moins de finale, à Paris, à savoir le relais 4x400 féminin, est en team building actuellement ! Camille Laus et ses équipières des Cheetahs soudent leurs liens dans un genre de stage paracommando à la Marine belge… "In the navy, yes, you can sail the seven seas. In the navy, Yes, you can put your mind at ease. In the navy, in the navy, can’t you see we need a hand. In the navy, come on, protect the motherland. In the navy, come on and join your fellow man. In the navy, come on people and make a stand. In the navy, in the navy, in the navy, oh."Désolé, c’est vendredi, on a le dansant !