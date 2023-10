Superdivision: Don Bosco battu par Diest mais loin d'être ridicule

S’habituer petit à petit à la Super

Si Diest menait 0-2 sans trop de difficultés, le troisième duel opposant Julien Renard à Krzysztof Wloczko aurait pu tomber en faveur des locaux. "Cela me frustre un peu car c’est le troisième match que je perds à la belle, même si de nouveau cela reste plus fort que moi en face", regrette Julien. Diest a ensuite accru son avance jusqu’à 0-5, avant que Max Lermusiaux ne pousse également Wloczko à la belle lors du match final, sans succès. Les joueurs locaux ont réussi à régaler leur public par d’excellents points, sans jamais être inexistants face à leurs opposants. Après trois rencontres dans ce championnat, est-ce que les Tournaisiens commencent tout de même à s’habituer à cette Super Division qu’ils découvrent ? "Je pense que c’est encore un peu trop tôt pour dire que l’on s’est adapté à l’élite du tennis de table belge, commente Julien Auvertin . Mais c’est certain que l’on prend de plus en plus de rythme au fur et à mesure." Son équipier Julien Renard abonde: "C’est surtout à l’état de stress que l’on s’habitue. Lors de notre tout premier match il y a trois semaines, on était tous les trois complètement crispés. Désormais on arrive à jouer plus libéré, ce qui nous permettra d’obtenir des résultats."