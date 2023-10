Photo d’archives: quand le Racing faisait Tournai les têtes

Fred Hazard tente la petite précision: "Vissenaekens, Chantry, Degouis, Mercante, Degouis: le Racing en 1978 sans doute. Et je paierais cher pour revoir cette équipe et ce club que je supportais." On comprend tout à fait, et si on se rapproche en termes de date, on n’y est pas encore. "Il s’agit du Royal Racing Club Tournaisien, saison 1979-1980", tranche Alexandre Szalai qu’on peut presque qualifier de docteur ès Racing de Tournai au regard de son travail de mémoire effectué au cours des dernières années: exposition, maillot collector et derby des anciens.

Parce que, quand on parle du Racing, l’Union n’est jamais bien loin, on a eu droit aux taquineries ! "L’autre équipe de Tournai", dit Laurent Debruxelles, unioniste de cœur. "Oui, celle qui a une ligne à son palmarès !", répond Bruno Westrade. Référence évidemment à la Coupe de Belgique 56 remportée au Heysel face à Verviers ! Pour titiller un peu plus les Infants, on rappellera que ce sont ces Rats-ci qui, fin avril 1979, après un derby épique contre l’Union gagné 1-2, ont permis au Racing de retrouver la D3, trois ans après sa relégation. Deux petits points d’écart au décompte final en faveur des Racingmen sur des dauphins unionistes qui se rattrapaient toutefois la saison suivante, décrochant le titre en 1980 devant Aalter. Gontran Delquignies liste les Rats qui avaient décroché le titre: "Vissenaekens, Begein, Debaisieux, Balcaen, Chantry, Hasni, Thonnard, Darte, Mercante, Degouis et Droulez. Mais j’aurais dit 1977." Et non, c’était bien les champions de 79. "Mais quelle équipe, c’était !", s’exclame Phil Meunier. "Je m’en souviens très bien car à l’époque, je supportais le Royal Dottignies Sport", note Didi Feldeman, le RDS étant présent en effet dans cette même promotion B, un dixième classé qui avait mis la misère aux voisins tournaisiens, accrochant une fois le Racing et battant même à deux reprises l’Union.