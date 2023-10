P1 messieurs: la vieille garde pour sauver la JSE Enghien

C’est sur Blondelle, 38 ans, le capitaine Robyns, 41 ans, et l’inusable Dalcq, 43, que repose le sort enghiennois actuellement. "Il est vrai que le moral en prend un coup quand on démarre une campagne par un zéro sur cinq, surtout après une longue période faste en P2. Les blessures et autres absences ne favorisent pas non plus la dynamique de groupe. Mais soit, on continue à bosser, la venue de Blaton a été préparée comme il se doit", constate le vétéran.

Nicolas Dalcq se réjouit du retour aux affaires de Massart, longtemps blessé: "Greg Demarcq, Kevin Bourleau et Jean-François Massart devraient revenir ce soir. Ce dernier est resté plus d’un an sans jouer mais il me semble bon pour le service. Même s’il faudra se montrer patient avec lui, il nous fera beaucoup de bien, a fortiori en l’absence d’un Godin suspendu un mois ." L’ailier-scoreur a été sanctionné sévèrement sous sa casquette de coach en jeunes. Une heure plus tôt, l’ASTEK B tâchera de mettre fin à sa série de deux défaites en créant la surprise face à Colfontaine, seul leader invaincu de l’élite provinciale. Un autre choc attendra Estaimpuis à Quaregnon dans la foulée, les deux équipes n’ayant perdu qu’une fois depuis la reprise.

Deux "derbies" à Enghien

Peut-on parler de derby lorsqu’on évoque Enghien ? Oui à l’échelle de notre Wallonie picarde. Un premier derby se jouera donc dès 17h pour les filles de la JSE qui accueillent un TEF en pleine bourre après avoir explosé Pont-de-Loup !

Ça tombe bien, Enghien reste sur trois succès. C’est Christophe Rohart qui sera cette fois sur le banc visiteur. "L’équipe B joue en même temps, j’ai toujours dit qu’elle gardait ma priorité, explique Ludo Peeters qui dispense la plupart des entraînements. Ce n’est pas toujours évident de gérer les deux groupes, malgré le soutien de Mégane Beuscart en P2, mais jusqu’ici, ça ne fonctionne pas trop mal. D’ailleurs l’équipe A est assez incisive ces derniers temps. Néanmoins, le club cherche toujours quelqu’un pour remplacer Sam Vankeersbulck cette saison et la prochaine." Leuze reçoit, lui, Péronnes et Dottignies va à Soignies.

Un carton de l’ASTEK A ?

Pas de match en R2 dames pour nous ce week-end puisque la venue de Quaregnon a Templeuve a été postposée d’une semaine. On peut par contre tabler sur un carton en R1 messieurs, l’ASTEK A, qui avait planté 114 points voici huit jours, reçoit le CEP Ladies, qui n’a pas encore gagné le moindre match. Un étage plus bas, Maffle voudra se reprendre, après deux défaites, à Waremme, équipe de milieu de tableau, fin d’après-midi.