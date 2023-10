Nos onze "guest-stars": oui, c’est lui, Jérôme, il n’a pas changé...

On passe de la P1 à la D2 pour placer volontiers, devant Dorian, le défenseur central du FC Tournai Quentin Piéraert. Un capitaine courage qui a délivré ses couleurs, égalisant à La Calamine d’une jolie frappe. Une unité ramenée à dix contre onze: ça se prend au prix du long déplacement ! On passe à la D3 tout en restant chez des Sang et Or. Ceux de Belœil qui peuvent compter sur un joueur qui avait défrayé la chronique en fin de saison dernière. Présenté comme un fils à papa, comme le pistonné du prési et comme le responsable du départ d’El Araïchi et de sa clique, Hugo Flammia prouve qu’il est plus que tout ça… D’une double flèche, il bat Aische: wesh wesh !

On entend parfois dire que marquer un péno, c’est facile ! Bah, franchement, pas vraiment ! Alors, en marquer deux en l’espace de quatre minutes, cela prouve d’un fameux sang froid: un chaud Luca Ciot à Pays Blanc-Ransart en P1 ! Et que dire, en P2A, de ces joueurs qui ont connu une plus belle réussite ? Ere a revu des étoiles, victime de quatre bleus face aux Mauves wiersiens, dont trois du seul Altruy. "Oui, c’est lui, Jérôme, il n’a pas changé, il est toujours ce buteur qu’il a été…" En visite à Acren B, Ellezelles a pu compter sur son sorcier en chef qui a jeté un quadruple sort aux Camomilles: un maléfique Maxence Neukermans !

On reste encore un peu en P2A pour signaler qu’on a joué au tennis au Canonnier avec le Stade Mouscronnois dans le rôle de Rafa Nadal et le Sporting Templeuvois dans celui de David Goffin: 6-1, facile, avec, au passage, le joli petit coup de Quique de Nathan ! En 3A, la Montkainoise, c’est comme le Vieux Pané, c’est bon comme du bon pain. Et d’une tranche remportée! Grâce notamment à Arnaud Boulanger: pure logique ! On tranche aussi en 4B où Molenbaix B aura piégé Wodecq, lui plantant six roses, dont quatre des œuvres du seul Anthony Dujardin: logique aussi !

En P4A, si c’est Rumes qui a tranché, derrière, Brunehaut ne se retranche pas pour autant et s’accroche. Succès 0-2 à Kain B, preuve de la solidité défensive d’une équipe qui n’a pris que huit buts en autant de sorties. Marque de fabrique du coach Vincent Williame, ancien excellent gardien, faut-il le préciser ? Un Brunehaut qui peut compter sur ses défenseurs qui défendent mais attaquent aussi: Johan Bricout est de cette veine-là ! On finit par la belle gestuelle du week-end, signée Alexandre Auvens, capitaine d’Isières en P2A: poing droit serré, poignet gauche souple, jambe d’appui ancrée, genou opposé contorsionné pour le fameux plat du pied sécurité : masterclass!