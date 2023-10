Warren Okombi (Beloeil): "L’humain au centre du projet"

Né à Paris il y a 27 ans, Warren Okombi a évolué notamment au FC Les Lilas, club réputé d’Ile-de-France, avant de mettre le cap sur la Bourgogne et le FC Montceau. Aujourd’hui, il vit sur Lille. Warren est persuadé que Belœil a les moyens de se maintenir. "Sur plusieurs de nos matches, nous aurions pu mieux faire ! Trop souvent, nous nous mettons nous-mêmes en danger, à l’image des deux buts qu’on encaisse face à Aische ce dernier dimanche… Pour le reste, Belœil appartient déjà à ce championnat de D3. Nous avons réussi à battre une belle équipe d’Aische. Je n’ai pas d’inquiétude quant à notre maintien."

Sur le terrain, Warren n’hésite pas à donner de la voix. "Je vois le jeu depuis ma place. J’apporte également ma bonne humeur, l’envie de fédérer. Mettre l’humain au centre du projet me paraît important ! Après, je dois aussi être décisif. Si je n’en sors pas une, ça ne sert à rien de parler", dit le gardien de but.

Fraîchement diplômé

Il aimerait si possible gravir les échelons. Il est vrai qu’à 27 ans, un gardien a encore de belles années devant lui. Récemment, il a obtenu son diplôme de management de l’innovation et du développement des ressources humaines (BAC + 5). "C’est un contrat que j’ai passé avec mes parents, qui ne voulaient pas que je stoppe mes études. Quand j’étais en Bourgogne, je suivais ainsi les cours à distance. J’aimerais travailler en tant que directeur sportif, ce qui touche au management. En attendant, je ne me ferme aucune porte dans le foot. J’espère aller le plus haut possible et manger des matchs pour acquérir de l’expérience", commente le dernier rempart.