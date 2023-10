TDW1: Brunehaut-Waregem avec nos trois plus grands espoirs sur le parquet

Avec Eva Nguwo (19 ans) et Lalie Dupont (16) d’un côté, et Lien Lamborelle (15) de l’autre, le public en aura quoi qu’il arrive pour son argent ! Après avoir inscrit 18 points de plus à Namur lors d’une courte défaite 78-74, Lalie Dupont veut fêter un premier succès. "Nous sommes passées vraiment tout près contre cette superbe équipe et c’est très encourageant pour la suite. Maria Mongomo nous apporte déjà beaucoup sur le poste 1 où elle offre une fameuse solution supplémentaire. Je nous sens proches d’une première victoire. Je me réjouis évidemment de croiser Lien, que je connais très bien et avec qui j’avais pris part aux présélections nationales U16 la saison passée. J’ai même eu son papa comme coach lors de mon passage au TEF et ce sera un plaisir de les retrouver, mais sur le terrain, on ne se fera pas de cadeaux."