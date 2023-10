Promotion: le PVT Mouscron doit gagner contre Tubize

Maintenant avec quatre nouveaux joueurs, Tubize est encore à la recherche d’une véritable cohésion… "Alors que les trois systèmes défensifs que je veux mettre en place ne peuvent pas être assimilés en quelques semaines. Notre adversaire n’aura, par contre, pas ce problème-là. Il présente un groupe qui n’a presque pas changé. Les deux Français qui ont rejoint l’équipe semblent déjà bien intégrés, surtout le “récept-quatre”, qui m’a impressionné à l’aile à l’amical qu’on a joué en préparation."

Et le coach tubizien de conclure: "Difficile de faire un pronostic car les équipes sont à mes yeux à peu près de même valeur et la victoire dépendra beaucoup du début du match."

Grymonprez blessé

En face, on ne dit pas autre chose ! "Cela dépendra de l’intensité que les garçons vont mettre dès les premiers échanges, affirme Jérôme Hermand. On va devoir les prendre à la gorge dès le départ en soignant nos services pour leur mettre tout de suite beaucoup de pression en réception. Offensivement, comme notre passeur trouve de mieux en mieux ses attaquants, on devrait avoir encore plus de percussion qu’à Guibertin, où on a tout de même tenu tête au leader actuel durant deux sets. La seule chose qui me chagrine, c’est la blessure à la cheville que s’est occasionnée Aymeric Grymonprez lors de ce même match. Il ne pourra pas tenir sa place en réception. Cela demandera un changement d’organisation alors que ça marchait bien. Plusieurs joueurs devront changer de poste, ce qui ne reste jamais évident. Heureusement, au vu de notre effectif restreint, j’avais déjà anticipé le problème en faisant jouer certains un peu partout. J’ai donc plusieurs compositions en tête. Bien sûr, le déroulé de la semaine et le comportement en réserve vont entrer en ligne de compte pour former le six de départ. Il est clair que dans la perspective du maintien, on doit s’imposer d’autant plus qu’on joue à domicile une équipe qui, comme Binche, le BEVC ou encore Capci, semble être à notre portée."