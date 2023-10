Péruwelz-Néchin: vers quel genre de derby à la Verte Chasse ?

Parce que, si on nous l’avait dit au tout début de la saison, on ne l’aurait pas cru facilement, mais parce que c’est ça aussi la magie du foot, parce qu’on aime bien ce coquet stade de la Verte Chasse, parce qu’on sait à l’avance que Néchin ne viendra pas y faire pâle figure, on vous pointe dimanche à 15h le derby Wapi de P1 entre Péruwelziens et Néchinois, en s’étonnant qu’au classement général, les seconds cités, pourtant promus, sont à une meilleure place que les premiers, désignés comme sérieux outsiders avant l’entame de la compétition. Comme quoi, en foot, rien n’est écrit à l’avance et on ne s’aventure donc pas dans un prono !

Isières B-Meslin GM: La prolongation de Ducasse, jaune ou orange ?

Composée à majorité de clubs borains et montois, la P3B n’est pas la série la plus enthousiasmante, ce qui ne nous empêche pas de nous y intéresser, nos clubs Wapi s’y produisant le méritant pleinement… Et quand il y a un derby, c’est deux fois plus vrai ! Un vrai derby qui plus est entre deux équipes d’une même ville… On est à Ath avec les "B" d’Isières qui reçoivent les "A" de Meslin dimanche 15 h. La prolongation de Ducasse, elle sera pour quelle JS ? La jaune ou l’orange ?