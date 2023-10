L'Estu reçoit Houthalen ce samedi soir: "Enfin battre à domicile un ténor"

En réalité, il n’y a pas eu réellement photo au moment du décompte, Tournai ayant nettement dominé l’Apolloon en lui mettant onze buts dans la vue: 24-35 ! De quoi gommer en partie les récentes déceptions nées des défaites contre Kraainem et Atomix ! De quoi aussi rester dans le bon wagon d’un classement dominé par Sasja avec un avantage de cinq points sur une meute de quatre loups où l’on retrouve Tournai, Kraainem, Eynatten et Houthalen. C’est ce dernier que l’Estu accueille ce samedi pour confirmer sa victoire de la semaine précédente. À la maison, les hommes de Romain Poix doivent se repentir après avoir connu deux fois de suite la défaite devant leur public. Mais leur coach sait que rien ne sera simple face à un Houthalen qui connaît toutefois un coup de moins bien. À des débuts fracassants face à Lebbeke, Kraainem, Courtrai et Atomix qui n’avaient pu résister à sa force de frappe, le Kreasa a fait récemment suivre des défaites contre Hubo, Sasja et Eynatten. "Et c’est la preuve que ce n’est pas un adversaire invincible, note Romain Poix. Trois revers de rang, ça lui donnera aussi l’envie de se racheter une conduite. Cela tombe bien, on doit en faire autant devant nos supporters. On se doit de décrocher à domicile une première victoire face à un costaud de la division. Il faudra pour cela enchaîner dans le contenu pour que la victoire se confirme."

Les attaques placées

En étant aussi bon en attaque qu’à Courtrai ! "On a retrouvé de l’efficacité malgré un système de défense adverse qui ne nous convient pas d’habitude. Une défense étagée qui nous pose souci en règle générale mais avant de se rendre à Courtrai, on s’y était préparé aux entraînements. On a récolté le fruit de notre travail effectué en amont. J’espère qu’on pourra répéter cela contre Houthalen ce samedi en continuant à se montrer patient s’il le faut devant le but adverse, en trouvant les bonnes solutions aux bons moments et en prenant aussi le temps de fixer le gardien. Maîtriser les attaques placées sera primordial car juste miser sur le jeu rapide ne réussira pas face à la défense de Houthalen."

Quant aux autres équipes seniors de Tournai, le week-end précédent a été bon. La LFH a ainsi dominé Tubize assez facilement 36-24. "Une magnifique réaction du groupe après le revers à Visé, note le coach Jérémy Deltombe. Mon groupe a pris conscience qu’il ne prestait pas au niveau qui est le sien et il avait envie de bien faire." Ce samedi, réception de Jemeppe à 18h pour un duel entre le coleader et le huitième.

La PBH a réalisé une égalité face à Silly le week-end passé après un match éprouvant: 31-31. Timothée Gaboriau, le coach, évoquait la tension du duel: "Après un bon début de match, on n’a pas su enfoncer le clou, perdant en motivation et vitesse. C’est dommage de ne pas avoir pris les deux points importants pour la suite de la saison." Avant le déplacement de dimanche (17 h 30) pour l’autre derby Wapi de la saison, à Mouscron qui sort d’une victoire à Ransart. Au repos il y a sept jours, l’équipe féminine se rendra ce samedi à 19h à Mont-sur-Marchienne.