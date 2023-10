Florian Polain (FC Tournai): "Ma chance finira bien par venir"

Florian, avouons-le, on a eu une pensée pour vous samedi dernier: comment avez-vous fait pour vous motiver à l’idée de faire 6 h 30 de bus sans quasiment aucun espoir de jouer ?

Ce n’est pas une situation évidente, surtout pour un gardien – un poste un peu particulier ! – mais c’est le mental qui permet de tenir bon. Pour moi qui ai été titulaire à 95% du temps les dernières saisons, c’est encore pire. Quand je vois l’investissement personnel, on peut se dire lorsqu’on monte dans le bus que c’est du temps perdu surtout en habitant à Saint-Symphorien et devant revenir à Tournai pour prendre la voiture. Heureusement que l’équipe a ramené un point, sinon j’aurais encore été plus frustré.

Vous étiez indiscutable l’année dernière. Pourquoi être venu à Tournai sans être sûr de jouer ?

Je connaissais Axel (Pio) qui est parti (NDLR: à Saint-Symphorien), Val, Malo et Strobbe qui avait déjà signé. Le club était ambitieux avec de belles infrastructures. Le projet séduisant avec la montée en D2 qui s’est produite plus vite. Et puis, à Saint-Symphorien, le président a décidé de mettre dehors 90% de l’effectif qui avait réalisé une superbe saison: trop vieux, trop cher, on a viré certains cadres comme de vieilles chaussettes… Pour moi, on a dit que c’était pour permettre au deuxième gardien de pouvoir rivaliser avec mon remplaçant.

Vous aviez aussi connu Luigi Nasca à Mons…

Il connaît mes qualités et sait ce que je peux apporter s’il fait appel à moi.

Comment la collaboration avec Antoine Gianquinto, le titulaire, se passe-t-elle ?

Bien ! C’est un bon gars. On bosse à fond sans se faire de cadeaux. Il fait tout pour conserver sa place – quoi de plus normal ! – et moi pour la revendiquer. Et la concurrence est saine. Mentalement, il faut s’accrocher parce que la place est unique. Néanmoins, personne n’est indiscutable ! La saison est longue et je suis sûr que j’aurai l’occasion de m’illustrer. Quand ce sera le cas, je ferai alors tout pour conserver ma place.

La semaine passée, Antoine disait que vous étiez deux portiers complètement différents ! Vous confirmez ?

Absolument ! Vous nous avez déjà vus à deux ? Antoine est une grande perche par rapport à moi… J’essaie de compenser ce déficit de taille par un bon jeu au pied et paradoxalement une aisance dans le trafic aérien. Les adversaires sont toujours plus impressionnés de voir un petit gars exceller dans les airs. Je pense pouvoir avancer un coaching naturel, peut-être dû à mon expérience. J’aime jouer haut dans le dos de la défense.

On a l’impression que vous êtes très proches. Mais qu’est-ce qui explique la prédominance d’Antoine sur vous ?

Sans doute l’historique de la saison dernière avec la montée (NDLR: et les penaltys arrêtés à Onhaye). Le coach a fait un choix, je respecte même si j’estime avoir fait de bonnes prestations en préparation et en Coupe de Belgique. J’avoue que je pensais recevoir ma chance mais une fois de plus, je peux comprendre le choix du coach. On encaisse beaucoup de goals, on est moins en réussite mais on est invaincus depuis sept semaines.

Êtes-vous surpris du bon début de saison ?

Oui et non parce que l’équipe possède beaucoup de qualités. Derrière les bons résultats, il y a aussi énormément de travail. Au début, on a perdu pas mal de points sur des détails. Sur le long terme, c’est peut-être un bien parce que ça a forcé le groupe à grandir plus vite que prévu.

Ce samedi soir contre Meux qui compte un point de plus, c’est quitte ou double: un succès et vous restez accrochés au top ; dans le cas inverse, vous pourriez occuper la onzième place…

La série est très serrée, personne n’est au-dessus à part Mons. Tous les matchs sont à jouer. La saison sera très longue avec les 34 rencontres. Si on veut accrocher le bon wagon, on doit gagner ce samedi même si ce sera tout sauf facile devant une formation de Meux qui connaît bien la série. Mais de notre côté, on n’a aucune pression, on ne vise que le maintien ce qui devrait être dans nos cordes vu notre début de saison. Le reste, on le verra à une dizaine de matchs de la fin. Mais si on devait toujours être dans la colonne de gauche, ça deviendrait forcément intéressant au regard de la réforme de la série.

Pas de regrets d’avoir rejoint le stade Luc Varenne ?

Aucun ! Je trouve que le staff est très complet et investi. Il a le souci du détail. Je ne connaissais pas Bastien (Letellier) mais c’est top. En fait, on est un cran au-dessus au point de vue professionnalisme.

Un petit jugement sur la série ?

Je la connaissais assez bien parce que tous les lundis, je lis tous les résumés et je regarde pas mal de compte-rendus à la TV. Quelques joueurs ne me sont pas étrangers parce que je les ai déjà rencontrés. On va bientôt se coltiner les grosses équipes, ça commence ce samedi. C’est maintenant qu’on va voir où on peut réellement se situer ! Très franchement, dans le jeu, peu d’adversaires m’ont impressionné. Par contre, au niveau des détails sur phases arrêtées, de la rigueur défensive, la reconversion et l’efficacité offensive, c’est top ! On ne peut pas se permettre le moindre laxisme…