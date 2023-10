Comme le signalait en début de semaine son président, le Pays Vert réussit un début de campagne fantastique: invaincu et deuxième avec 18 points, c’est au-delà des espérances, même si l’on se doutait que l’équipe serait dans le haut du panier ! Mais pas si haut, on l’accorde, surtout au regard des blessures qui ont miné la préparation. Les Révercez, Mundine, Dubois et Valenti étaient tous titulaires avant de connaître l’infirmerie.

Ce qui constitue aussi une belle surprise, c’est le bilan chiffré malgré un calendrier compliqué. Car, et on ne l’a peut-être pas assez souligné, hormis Onhaye, un leader chez qui il se déplace dans sept jours, le Pays Vert n’a joué, hormis Jodoigne, que des adversaires de la première partie de tableau. Manage, Monceau, Schaerbeek, Aische, Perwez, Symphorinois, Tamines, c’est dans l’ordre, du troisième au neuvième ! En devant encore se mesurer à Arquet, Belœil, Ciney, Flénu et Couvin qui sont plus dans le dur, l’avenir sera-t-il encore plus rose pour un Pays Vert qui accueille, dimanche, le CS Brainois, dixième ? "Je rappelle juste qu’à la maison, on a partagé contre Jodoigne. Face à Aische aussi, note Pascal Verriest. Je veux dire par là que ça ne veut rien dire. Qui sait, finalement, si le Pays Vert ne joue pas mieux contre les équipes qui jouent au foot, qui osent attaquer ? On l’a vu à Schaerbeek dimanche dernier ou contre Manage il y a quinze jours ! On sera peut-être plus en difficulté face à des blocs plus défensifs. On en aura un tout premier aperçu ce week-end avec la venue de Braine, je pense !"

Un match pour lequel l’entraîneur sera contraint de revoir le secteur qui fonctionne le mieux jusqu’ici: la défense ! "Isen Leleu est out pour quatre semaines au moins suite à une déchirure à la cuisse. Il était très bon depuis le début de saison à l’arrière droit. On va voir comment le remplacer. J’ai des possibilités. Melvin Bonnier a fait de bons matches à cette place en prépa. Mais il a trouvé son équilibre en défense centrale aux côtés de Thomas Druart. Dois-je le changer de place ? Jason Vandeville a lui déjà joué à ce poste de back. Il a dépanné en fin de match à Schaerbeek d’ailleurs. Il y a aussi les jeunes: Victor Dupont ou Alexandre Dutilleul. On va donc trouver", positive Pascal qui reprend Biévez, Bonnier, Druart, Nzuzi, Vandeville, Herbecq, Bamenga, Cortvrint, Diumasumbu, Hospied, Vallera, Dupont, Fosso, Dekampener, Dutilleul. Aucun risque pris avec Dubois.