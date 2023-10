D2 ACFF: Tanguy Fernandes et la Real (Acren-Lessines) se sont bien trouvés

Finalement, ce leadership, le défenseur central l’a pris plutôt naturellement. Cette communication humaine est ancrée en lui. "Je suis éducateur sportif de formation. Je bosse énormément avec des kinés pour aider des gens dans leur rééducation. Cela peut être des patients touchés par une grave maladie telle que le cancer ou par un Covid long. C’est un métier où l’humanité prime autant que la communication. Cela me semble donc logique de faire cela aussi sur le terrain. C’est la première fois que l’on m’offre autant de responsabilités. Et je les prends avec plaisir".

"Tous concernés par le départ de Jean-Luc"

Avec seize buts pris, Acren possède la quatrième moins bonne défense de la série. Mais cela ne reflète pas les qualités des joueurs. "Cela me fait mal de le reconnaître. En tant que défenseur, on déteste prendre des buts. Mais ils viennent avant tout d’erreurs individuelles et d’un manque de concentration. On a une arrière-garde très jeune. Cela fait partie de l’apprentissage. J’ai aussi connu ses erreurs quand j’avais leur âge. Mais on sent que mes acolytes ont un gros potentiel. Bastien (Yondjouen) a été le meilleur défensivement à Tubize avec deux ballons stoppés sur la ligne. Corentin (Lumen) a des qualités alors que Glenn (Makoun) a déjà pas mal de bouteille pour son âge. Mais le plus important, c’est qu’on sent que tous sont à l’écoute. Même si je suis quelqu’un de très humble, j’essaie de les aider au mieux en les conseillant. Tous l’acceptent aisément. Et je suis certain que cela finira par porter ses fruits. Dimanche dernier, on est passé très proche de notre première clean-sheet. On espère qu’elle arrivera vite. Elle fera alors du bien à tout le monde. Notamment à Lucas Alexandre qui la mérite parce que c’est un super gars".

Mais à l’image de l’ensemble de l’équipe, la dernière ligne est en manque de réussite. "Mais je ne suis pas inquiet après ce 2 sur 12. Il y a chaque fois des circonstances qui ne jouent pas en notre faveur. Contre Hamoir et Verviers, on a joué une mi-temps à 10. À Tubize, on encaisse en toute fin de partie. Mais dans le contenu, on a toujours été cohérent. La mentalité est la bonne. Pour preuve, on a su revenir aussi bien contre Tournai que contre Verviers. On ne doit surtout rien lâcher et ne pas tomber dans une mauvaise spirale. Car le négatif attire le négatif. On sait qu’avec nos qualités offensives, on peut marquer à chaque moment. On doit donc avant tout réapprendre à fermer la boutique. C’est un travail qui doit venir de tout le monde. Il nous reste du temps pour inverser la tendance. Et vu l’état d’esprit affiché, je suis certain qu’on peut y arriver. Cela doit commencer dès ce week-end. On doit faire de notre terrain une forteresse imprenable. Il faut que tous les adversaires aient peur de se déplacer chez nous. Si on parvient à enchaîner quelques résultats à la maison, cela suivra automatiquement loin de nos bases".

L’envie de bien réagir est encore décuplée pour les Acrenois vu les événements qui ont émaillé la semaine. "Même si le départ de Jean-Luc Delanghe n’est pas lié qu’aux résultats, tout le groupe se sent responsable. Personnellement, je le regrette car c’est quelqu’un de très généreux et humainement bien. Mais en tant que joueur, on n’a aucune emprise là-dessus. On peut juste accepter. D’autant que je suis persuadé que la décision n’a pas été facile à prendre non plus pour Denis Dehaene car il est aussi très basé sur l’humain. C’est ce qui m’a plu à la Real. Il y a des valeurs qui me correspondent et pour lesquelles je veux me battre". Les Camomilles ont là un véritable capitaine pour faire les faire revenir en eau douce.