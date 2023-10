Qui arrivera à se reprendre parmi nos équipes régionales ?

Si l’espoir de ramener un petit quelque chose sera très mince pour les Hurlus au coup d’envoi à 21 h 30, l’occasion sera là pour préparer la suite de la saison, car les semaines à venir ne seront pas piquées des vers non plus. Dans l’immédiat, il y aura, le 27 octobre, un autre déplacement à négocier, à Herentals, quatrième. Puis, le 10 novembre, encore et toujours à l’extérieur, il y a Châtelet, quatrième, à égalité de points avec Herentals. Devra-t-on dès lors attendre la venue de Hoboker Ster, la lanterne rouge actuelle, pour revoir la Squadra engranger des points ? Si c’est le cas, ce sera dans un petit mois, le 17 novembre. Mais si les Bleus pouvaient manquer de patience, cela ferait nos affaires et les leurs, bien évidemment !

En N2A, Brunehaut est rentré un peu déçu de Vilvorde, car il y avait moyen chez le coleader. Le revers 3-2 a toutefois amené une confirmation, qu’il y avait moyen de faire de bonnes choses dans cette division. Sans aucun succès jusqu’ici, mais avec trois partages, le MFC Olympic reçoit ce vendredi à 22h un Bouraza Brussels coleader. Quatre victoires en cinq sorties pour le club de la capitale qui a peiné une semaine plus tôt pour se défaire de Berchem (3-2). Y a -t-il matière à creuser pour les Jaune et Noir ? Sans doute !

Frasnes à la relance

En N3, le week-end précédent a été décevant avec un seul point pris sur l’ensemble des trois rencontres concernant Frasnes et les deux Leuze ! Ce sont les Olympic Boys qui ont limité la casse en sauvant une unité du déplacement à Cuesmes. Ce vendredi, à 21 h 30, ils reçoivent les Eagles Brussels pour repartir sur la bonne vague, celle du succès. Toutefois, méfiance avec la venue d’un septième classé qui n’est jamais évident à dompter ! Si le Bon Air Leuze est au repos et se préparera sans doute au derby face à Frasnes du 27 octobre, le Futsal Leuze se rendra ce vendredi à 21 h 10 au Peterbos Anderlecht, avec le besoin de prendre des points pour le dernier de la classe.