P4C: les jeunes Belœillois visent le tour final

Avec une équipe A qui joue au niveau national, il faudra sans doute prévoir à moyen terme une remontée à un voire deux étages supérieurs ! "C’est clair que notre club aimerait bien réduire l’écart entre les deux équipes. Mais il ne faut pas précipiter les choses avec nos jeunes qui ont encore une belle marge de progression et qui doivent encore s’aguerrir. On joue tout d’abord match par match sans pression particulière, puis on verra où on en sera d’ici quelques semaines", conclut sagement le coach belœillois.

Vaudignies entre dans le dur

Après avoir brillamment remporté la première tranche en P4C au nez et à la barbe de tous ses concurrents directs, Vaudignies va entamer, à partir de ce week-end, une série de confrontations directes face à ses adversaires. Tout commence ce dimanche avec un périlleux déplacement à Soignies, son plus proche rival. "Notre premier objectif est atteint, se réjouit l’entraîneur Arnaud Gain . Maintenant, on va entamer un mois de vérité face à nos adversaires les plus proches au classement. Ce week-end, on s’attend à un duel difficile à Soignies sur un terrain synthétique qui leur convient mieux. Ils ont un secteur offensif impressionnant qui a déjà marqué 60 buts. Il ne faudra pas y aller la fleur au fusil mais en même temps, on n’en compte pas fermer la porte. On devra se méfier d’eux car ils auront l’avantage du terrain. En cas de victoire, on ferait une excellente opération mais un nul serait déjà très bien. Par contre, si on perd, tout serait relancé derrière nous."

En P4B, Molenbaix B a pris une sérieuse option dans la course au titre. Certes, nous n’en sommes qu’au tiers de la compétition mais l’on voit mal comment le titre pourrait leur échapper à l’heure actuelle. Derrière, ça se bouscule au portillon avec des outsiders aux longues dents qui luttent en vue du podium. Dimanche, on suivra de près Anvaing B qui reçoit Bruyelle ainsi que Houtaing face à l’étonnante équipe de Barry-Carrières qui vient de dynamiter la défense anvinoise lors du week-end précédent. Tout est prêt pour une nouvelle belle journée de compétition passionnante. Il ne vous reste plus qu’à choisir sa rencontre !