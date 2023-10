P3A: Thumaide attend toujours le fameux déclic

Le football n’est pas une science exacte, ce n’est pas le cas de Thumaide qui nous prouvera le contraire. L’actuel quinzième n’a pas grand-chose à envier à la plupart des équipes qui ont déjà été affrontées mais le bilan comptable est bien maigre avec quatre petits points au compteur. Cette situation, le coach Philippe Labie l’explique surtout par un vrai manque d’efficacité devant le but: "Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisqu’on a raté six occasions franches et un penalty lors du partage blanc contre l’Union et le scénario s’est répété contre Luingne B où on s’incline sur un score arsenal après avoir beaucoup galvaudé et encaissé sur un tir dévié. Les choses ne se sont pas arrangées face au Risquons-Tout où on rate un but tout fait après trois minutes. On manque de la sorte l’occasion de tuer la partie. On domine la seconde période, sans réussite. Il s’agit certainement d’un gros problème de confiance mais alors, comment s’en sortir ? Il suffirait d’un duel où tout nous sourit, où plusieurs joueurs trouveraient l’ouverture et je suis certain que l’équipe serait enfin lancée."