P2A| Avec Mojovic, fini pour Esplechin (Tournai) de rester en...Rade

Rade, histoire de nous rafraîchir la mémoire, rappelez-nous votre parcours comme joueur et entraîneur en Belgique ?

Comme entraîneur Mouscron, Templeuve en D3 avant de revenir à Mouscron. Comme joueur, Mouscron, Anvers, Ath à l’époque de Georges Heylens, les Francs Borains, Alost et Estaimbourg lors de ma dernière année, quand je tenais encore sur mes jambes…

Comment êtes-vous arrivé à Esplechin ?

Par hasard. À la base, je devais entraîner les gardiens. Jordan Baré est déjà venu s’entraîner en privé chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait de mauvais matchs alors que j’avais pu apprécier ses qualités. Quand le coach précédent a démissionné, Francis (Bury) m’a demandé si j’étais intéressé. Je connais aussi le président Hollebeke.

Avez-vous déjà vu l’équipe jouer ? Votre sentiment ?

Ce qui est clair, c’est qu’elle ne mérite pas sa place. J’ai rarement vu un groupe si soudé et c’est très bon signe pour la suite parce que c’est cet aspect-là qui fera la différence. Pourquoi pensez-vous que ça fonctionne aussi bien à Luingne ? Tout simplement parce que l’équipe, c’est une bande de copains qui jouent ensemble avant d’aller picoler ensemble ! Il n’y a pas de secret !

Ne craignez-vous pas de perdre quelques joueurs amenés par votre prédécesseur ?

C’est la première question que j’ai posée à Francis. Je lui ai dit qu’il devait poser la question au groupe avant que je ne reprenne l’équipe. Les joueurs ont marqué leur accord et je les en ai remerciés. Si ça n’avait pas été le cas, je ne serais pas venu. Mathias Szulda le fils du coach précédent était absent mardi, j’espère vraiment qu’il sera là pour préparer le match contre Mouscron. C’est la même équipe que Luingne qui jouera. Peu importe qu’il soit le fils du coach, s’il est sur le terrain, c’est parce qu’il le mérite et c’est le cas.

Avez-vous eu l’occasion de discuter un peu avec Anthony Szulda ?

Non mais je suis tout à fait disposé à le faire parce que s’il y a bien quelqu’un qui peut me donner des informations précieuses, c’est lui.

Pourquoi avez-vous décidé d’accepter le challenge ?

Je le répète: il y a beaucoup de qualités dans l’équipe, elle ne devrait pas occuper la dernière place. Le championnat est encore long et on n’est pas décroché au classement.

L’équipe ne joue pas mal mais éprouve énormément de difficultés à concrétiser… C’est quoi la recette pour résoudre le problème ?

Je crois qu’il manque un peu de physique et de travail défensif. Tout le monde doit courir pour effectuer sa part de boulot. Si on fait preuve de la même mentalité qu’à Luingne ou que mardi à l’entraînement, si les joueurs se donnent à 100%, on peut espérer.

Vous allez commencer par un sacré baptême du feu: pensez-vous que votre nouvelle équipe peut créer la sensation dimanche ? Un nul serait quasiment considéré comme une victoire…

Ah… Mouscron, un match de gala. Avec mes amis coachs Albert et Julian, on se pique en se balançant les fleurs et les vases. L’Excel mérite de retrouver une place bien plus haut. On ne peut pas rivaliser contre le futur champion, seulement tenir le plus longtemps possible. Qui sait… même si notre championnat commence la semaine prochaine.