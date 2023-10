Comines obtient 14 fois l’or à la maison

Avant une pause ou en fin de journée, trois relais mixte étaient inclus au programme pour les courses du 4x50 m nage libre, 4x100m.4 nages et le 4x100m nage libre dans les 4 catégories des 11-12 ans, 13-14 ans, 15-16 ans et 17 ans et plus. Les organisateurs avaient reçu les inscriptions de dix clubs du Hainaut avec la participation de 201 nageurs pour 1185 départs individuels et 57 départs en relais. Au rayon performance, signalons le record du 50 mètres brasse réalisé par le Cominois Louis Lecourt en 29.76 dans la catégorie des 17-18 ans et celui en relais mixte du 4x50m nage libre réalisé par le club de La Louvière (ENLN) en 1.49.50 dans la catégorie des 15-16 ans. L‘ENLN réalise un nouveau record du relais mixte 4x100m nage libre chez les 17 ans et plus, mais aussi dans la course mixte 4x100m 4 nages en 4.40.62 chez les 13-14 ans.

Le Cercle Royal de Natation de Tournai avait engagé quinze participants. Ils ont obtenu 22 titres hennuyers: 8 pour Valentin Varvennes, 5 pour Eloïse Conte, 3 pour Maélie Prioux, 3 pour Arthur Varvennes, 1 pour Mathias Gueulton, 1 pour Oscar Vanderstichelen et 1 pour Constance Legrand. Les Canetons récoltent cinq premières places dont 4 par Thiphanie Conte et 1 par Nathalie Nicolas.

Les Espadons Cominois présentaient 20 nageurs pour 117 départs individuels et 8 en relais. Les quatorze titres de Champion du Hainaut sont le fruit du travail de Manon Goemans (5), Noa Braem (4), Louis Lecourt (3), Loanne Bonduelle (1) et Louis Chavatte (1).

Le Royal Dauphin Mouscronnois se déplaçait à Comines avec 23 nageurs pour 117 départs individuels et 8 en relais. Dix Hurlus ont permis de ramener 52 titres ! Faustine Mercier et Logan Vanhuys sont les stars du week-end avec treize médailles d’or chacun. Louna Vandamme complète le podium avec onze titres. On pointe encore six titres pour Gautier Sobrie, quatre pour Satheen Decraene, un pour Shannah Dupont, un pour Waine Delamotte, un pour le revenant Thomas Dal, un1 pour Jonas Remmerie et un pour Naël Emara. Les Canetons obtiennent six premières places: quatre pour Ewen Billet, une pour Morgane Deconinck et une pour Sofia Hoebeke. Le palmarès comporte aussi quatre médailles d’argent et quatre de bronze.