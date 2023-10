Tournai reçu cinq sur cinq en Nationale 3

C’est d’autant plus vrai que le TRC possède encore une belle marge de progression. Le déplacement au Kibubu l’a encore prouvé. "On aurait dû gagner bien plus largement. On a eu trop de déchets à la finition alors qu’on dominait largement. On a aussi dû faire face à un arbitrage parfois spécial. On a subi quatre infériorités numériques à cause d’une carte jaune. On va donc devoir régler cela avant d’affronter de plus gros morceaux. Sinon, on sera puni."

Un effet Coupe du monde ?

Si le bilan est parfait pour l’instant, le nouveau mentor ne veut pas voir ses troupes s’emballer. "On va rentrer dans une période toujours difficile dans le sport amateur. Il va commencer à faire plus frais. Certains voudront peut-être éviter l’entraînement. Mais on doit justement éviter cela. J’espère que la bonne dynamique actuelle le permettra. Je fais le maximum pour que les sessions soient ludiques et variées pour conserver la motivation de tout le monde. La concurrence va aussi jouer son rôle. Pour être titulaire, il faut se montrer, car d’autres poussent derrière. On est un vrai groupe où tout le monde peut passer de l’équipe 1 à l’équipe 2. Cela doit aussi pousser tout le monde à venir en semaine. Cela crée une belle dynamique."

Une belle dynamique que Christophe Landry ne peut expliquer par une recette miracle. "Ce serait bien sûr trop prétentieux de dire que c’est grâce à ma venue. Je n’ai pas tout changé. J’ai juste amené d’autres habitudes. Mais le potentiel était déjà présent. Il y a de très bons joueurs. Je n’en ai ramené qu’un finalement. La bonne forme est le fruit du travail de tout le monde. Je ne fais rien seul. On a aussi la chance de compter sur le retour de Suisse de Simon Degand. Il y avait déjà eu Tim Maladry en fin d’année dernière. On a quelques cadres qui entraînent ainsi les autres dans leur sillage en donnant l’exemple sur le terrain. On peut aussi parler d’un effet Coupe du monde. On a quelques anciens qui sont revenus. On a aussi des nouveaux. Dimanche, on a terminé avec deux piliers qui ont débuté il y a deux mois à peine. Ils ont mangé la mêlée adverse."

Et si l’invincibilité tournaisienne se poursuivait jusqu’à l’issue du premier tour ?