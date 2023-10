Tennis de table: Nolan Baroux, la pépite de Blicquy que le club couve gentiment

Face à la Hulpe-Rixensart, Nolan disputait son troisième match de la saison avec l’équipe A. "On va essayer de faire en sorte qu’il en joue quatre ou cinq au premier tour. Peut-être un peu plus au second, mais cela dépendra de nos ambitions. Le but en tout cas c’est de tout doucement le faire jouer avec nous et de ne pas bloquer sa progression." Nolan effectue les entraînements provinciaux et s’entraîne quatre fois par semaine. Le samedi c’est championnat, et le dimanche tournoi. "Toute la famille est derrière lui. Quand j’étais petit, mon père m’a énormément accompagné. Désormais, c’est à mon tour d’être là pour Nolan, poursuit Christophe. C’est un garçon très motivé et qui écoute beaucoup." Au niveau individuel, Nolan a terminé 6e aux préminimes belges il y a deux ans. Cette année l’objectif est une place dans le Top 12 belge en minimes.