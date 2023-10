R1: Pas mal de regrets pour les Frasnois après la défaite au Hesby...

Malheureusement, les Collinards devront encore un peu patienter avant de récolter leur première victoire. "Il y avait de gros gabarits en face. On voulait donc essayer de les avoir à l’usure en jouant sur notre vitesse sur les ailes. Malheureusement, on n’a pas vraiment su mettre notre plan en action. On s’est retrouvé mené 14-0. On arrive à égaliser avant de prendre les trois derniers points sur une pénalité tendancieuse. Comme il n’y avait pas d’officiel, c’est quelqu’un de chez eux qui a arbitré. Mais on ne peut pas lui en vouloir. On peut juste s’en prendre à nous. On devait plier la rencontre bien plus tôt. On perd des plumes. Mais on sauve au moins une unité avec le bonus défensif."

Avec trois défaites, les Fourmis peinent à sortir du bas de tableau. Une nouvelle occasion leur sera donnée à la Hulpe 3 qui ne compte qu’une victoire. "Mais comme c’est une équipe 3, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre. C’est encore à l’extérieur malheureusement. On doit essayer de revenir avec quelque chose. Même si on sait que l’on va certainement souffrir toute la saison. Le niveau de la R1 augmente bien avec beaucoup d’équipes remplies de jeunes. Alors que nous, on prend un an à chaque fois", sourit le capitaine.

Si le départ est compliqué, Pierre ne veut pas s’inquiéter. D’autant que le forfait du ROC 3 devrait permettre d’avoir un descendant de moins. "Pour le reste, il faudra voir qui va tomber en trois. Si c’est un francophone, il y aura d’office un descendant de plus. On ne s’en fait pas pour autant. Actuellement, on doit prendre notre mal en patience. On continue à bien bosser la semaine. Ce mercredi, on avait notamment un ancien joueur de N1, qui Baptiste De Huysser a entraîné à Audenarde, vient filer un coup de main à nos avants. Même si ce n’est pas le secteur qui pêche le plus pour l’instant. On a changé plusieurs choses en ce début de saison, donc il faut le temps que la mayonnaise prenne."

Espérons juste pour les Frasnois que cela ne prenne pas trop de temps.