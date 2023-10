Les Citizens de Manchester comme brunch pour Mouscron

Ako, on y est ! Sentez-vous une euphorie particulière à la suite de cette entrée en lice si attendue en Coupe d’Europe ?

On sent bien que c’est complètement inhabituel pour les joueurs. Ils sont sûrement encore un peu plus motivés que d’habitude. En championnat, ils donnent déjà tout mais là, j’ai l’impression qu’ils seront tous à 200% ! C’est un truc nouveau, peut-être une expérience unique pour la plupart d’entre eux, et chacun voudra faire bonne figure. Ce sera spécial, rien que le format de la compétition avec ces quatre rencontres à disputer en quatre jours. Physiquement, ce sera dur même si les garçons sont prêts à encaisser.

On entend dire que la qualification est complètement envisageable. Mais que savez-vous de vos adversaires ?

Depuis trois semaines, je suis à la recherche d’infos, de photos, de vidéos et de stats pour me faire une meilleure idée. Je contacte également des connaissances du polo. Les Suisses sont ceux que l’on connaît le mieux, les autres beaucoup moins. On dit que les Anglais seront les moins forts de notre groupe, que Turs et Bosniens semblent du même niveau. Il faudra voir une fois dans l’eau car dès lors, la vérité seule va parler. Néanmoins, il me paraît possible de jouer une des deux premières places.

En vous écoutant et en regardant le programme de vos matches, de jeudi à dimanche, vous irez crescendo au niveau de la qualité des adversaires…

On a la chance d’organiser et avoir pu ajuster le calendrier des rencontres. On se dit que ce sera moins compliqué de se mettre dans le bain en démarrant par Manchester le jeudi soir et de finir, dimanche, par Carouge. Mais, au final, peu importe l’adversaire, ses qualités et son style de jeu, la qualification dépendra avant tout de nous, de nous seuls, et de la faculté à bien prester.

Cette Coupe d’Europe, ce sera tout nouveau pour la majorité de vos joueurs. Votre propre expérience pourra être utile…

Comme coach, ce sera également une vraie première pour moi. C’est un sacré challenge. Comme joueur (NDLR: il a été gardien), j’ai gagné une Coupe d’Europe, j’ai pris part à la Ligue des Champions avec mon club hongrois ! Puis, lorsque je portais le bonnet de Douai, j’ai aussi joué l’Europe à plusieurs reprises. Si je peux apporter une certaine sérénité à mes joueurs, je le ferai car il y a inévitablement de la nervosité et de l’appréhension avec ce genre de rendez-vous. Toutefois, souvent, une fois dans l’eau, tout disparaît et ça reste des matches de polo comme des autres en fin de compte.

Que vous inspire l’engouement qui règne autour de ce retour du RDM en Coupe d’Europe ?

Je le comprends tout à fait car ça remonte à 20 ans ! Je suis fier de voir les efforts du président Anthony Thues, des dirigeants, des bénévoles. Ils sont tous toujours là, prêts à aider. Il y a beaucoup de personnes derrière nous. Et c’est impressionnant pour, il faut le rappeler car c’est bien la vérité, un club amateur. On sent toutefois une vraie volonté de professionnaliser cette structure. J’essaie de montrer l’exemple avec l’équipe première depuis mon arrivée (NDLR: il a succédé au légendaire Gabo Gallovich). J’ai changé nos entraînements et leur contenu. J’ai apporté un autre schéma tactique. Pas qu’avant les choses étaient mal faites, c’est tout le contraire vu le gros palmarès du club au niveau belge, mais c’est pour le bien des joueurs, il fallait leur amener du changement. On verra, à la fin de saison, si j’avais raison ou pas dans mes choix.

Et votre regard sur le début de saison en championnat ?

On a une défaite, on en connaît la raison principale suite aux suspensions de Tom Lepoint et Alex Grman. Anvers a su en profiter, jouant bien le coup. On accepte la sanction ! On s’est bien repris à Malines en étant costaud en défense et concentré en attaque. On a su mettre en place les consignes. Gardons cette bonne application pour les quatre journées à venir et ça se passera bien !