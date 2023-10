Le Skill loupe le coche contre Roulers

En promotion, le PVTM était bye. On n’est pas trop content à l’OTT, pourtant vainqueur de Binche (3-1). "On sent que l’on a une équipe sous-entraînée qui est en manque d’automatismes. On gagne sur l’expérience, mais cela ne va pas durer", prévient Yvan Cuvelier.

Revers sévère du Pays des Collines à Nivelles (3-0). "On n’a pas existé, dit Corentin Debliquy. L’absence d’Antoine Cauvin ne peut pas tout expliquer. À la décharge des joueurs, Nivelles a présenté pas mal de percussion au centre et a été très bon derrière et au service. On a donc été très irréguliers en réception et trop timorés à l’attaque."

Toujours en promotion, défaite pour le Skill en déplacement à Tubize (3-0). "On a été mauvais avec une moyenne de dix fautes directes à chaque set. Je dois reconnaître qu’on n’a pas été aidés aux premier et troisième sets par l’arbitrage, déplore Victor Lefebvre. Et pourtant, je suis sûr qu’on a le niveau mais il va falloir montrer un peu plus de caractère dans les money time où on a manqué de grinta. C’est indispensable si on ne veut pas être ridicules face à Baudour, classé troisième qu’on reçoit dimanche prochain."

Reprise de David Leclercq

En P1 où le Skill et le PVTM étaient bye, Péruwelz s’est imposé à Jurbise (3-0). "En l’absence de Mano Basserer, j’ai replacé Valentin Delrue au centre et titularisé le jeune Achille Tahon, raconte Aurélien Azor . Comme, au premier set, on était au coude à coude, j’ai fait rentrer Simon Olivier à la passe pour pouvoir basculer à l’attaque. Et cela nous a permis de gagner de justesse. Même scénario au début du deuxième où on a bataillé jusqu’à 19-20 avant qu’on fasse moins d’erreurs que notre adversaire. Heureusement avec Victor Guillaume au centre, on a pris un meilleur départ au set suivant. Avec sept points d’avance, on a joué plus sereinement et amélioré notre relation bloc-défense. À noter que c’était la reprise pour David Leclercq après plusieurs mois de convalescence. On sent qu’il n’a pas encore récupéré toutes ses capacités, mais cela ira en s’amélioran t."

Enfin, encore en P1, Les scores des sets (10, 14 et 8) indiquent que Don Bosco n’était visiblement pas armé pour espérer quoi que ce soit du côté de Fleurus. "Mathis Dehaes, notre passeur, s’est fait une entorse en réserve et il manquait deux autres pions majeurs…", tempère, avec un brin de fatalisme, Corentin Debliquy.