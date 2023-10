Football: En P3, Ploegsteert est à un premier tournant de sa saison

Depuis quelques rencontres, la mentalité a changé chez les Orange et Noir. C’était une condition sine qua non pour que le coach poursuive l’aventure. Il y a un petit mois, il avait même remis sa démission. "Ce n’était pas dans le but de déclencher un électrochoc. Je pensais vraiment que c’était fini. J’avais l’impression que mon discours ne passait plus auprès du groupe. L’état d’esprit en semaine et sur le terrain n’était pas celui que je voulais instaurer. Ce n’était pas un aveu de faiblesse. Mais j’en avais marre de me battre à chaque entraînement et à chaque match alors que je ne voyais pas de réaction. Il y avait un ras-le-bol et cela pesait sur ma vie privée. J’avais besoin d’en parler et j’ai certainement employé la manière forte. Mais cela semble avoir fonctionné. Le groupe m’a convaincu qu’il me soutenait. J’ai donc promis que je ne le lâcherai jamais. On a remis les points sur les i sur la mentalité que je voulais. Car, avec notre groupe réduit, on est obligé d’être irréprochable dans l’état d’esprit. Quand j’étais joueur, je n’étais pas le meilleur. Mais je me battais toujours à 200%. C’est ce que je demande à mes gars. Cela se passe mieux depuis quelques rencontres."

Le mentor en a encore été convaincu sur la pelouse de Dosko Beveren, un gros morceau de la série. "On a livré le match que je voulais voir. On a décidé de laisser le ballon à notre adversaire pour profiter de ses erreurs. On revient avec une défaite (2-0), mais le plan a bien failli fonctionner. Il nous a juste manqué de finition pour conclure nos quelques opportunités. C’est un mal que l’on rencontre depuis le début. Mais je vais bientôt récupérer Trêve et Bouchart. J’espère qu’ils vont nous aider sur ce point." Dimanche (15 h), l’USPB accueillera Gits, le 4e. Un premier tournant dans la saison. "Il reste pas mal de rencontres à jouer. Mais si on veut continuer à viser le Top 5, un objectif réaliste vu le groupe, on doit à tout prix prendre des points quasiment à chaque fois. Cela débute dès dimanche."

Les autres matchs

Après sa déconvenue à Diksmuide, Moen voudra se reprendre à la maison samedi soir (19 h) contre Westrozebeke. Dans le même temps, Dottignies accueillera Rumbeke. La victoire est quasiment obligatoire pour nos deux représentants de P1 ! Un étage plus bas, Comines voudra confirmer sa belle victoire de la semaine dernière. Le déplacement à Poperinge, classé plus bas que lui, semble une mission jouable. Enfin, Houthem accueille Wevelgem dimanche (15 h) dans l’idée de poursuivre sa belle série.