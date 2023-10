Blicquy découvre la Régionale de la meilleure des manières

Un Top 2 ou 3 serait un objectif raisonnable, mais si le titre se présente on ira le décrocher."Le président du club, Éric Quintin, n’en revient pas de ces résultats." C’est inespéré. Le but était forcément de maintenir cette nouvelle équipe à laquelle de nouveaux joueurs ont été intégrés."Et tient le même discours que son fils:" On ne va certainement pas freiner notre enthousiasme et jouer jusqu’à la fin."

Un club familial qui grandit

Cela arrive (très) souvent qu’un club se décrive comme familial. Mais dans le cas de Blicquy, on peut clairement le prendre au sens propre, puisqu’Éric a eu la chance de jouer en P5 avec sa fille (Cindy) et ses deux fils (Christophe et Grégory) pour la 1re saison du club en 2017, alors que son épouse Chantal reprenait aussi le ping. "Étant Blicquytois, c’était mon rêve de fonder un club ici. Chose faite une fois qu’une nouvelle salle a été construite dans le village. L’idée était alors de créer un club sympathique avec une dizaine d’amis. Finalement, en évoluant, de plus en plus de joueurs nous ont rejoints et on est désormais une cinquantaine de membres", détaille le président qui continue à manier sa raquette en P5 quand il en a l’occasion. "Quand on a lancé ce club avec mon père et Luc Assoignon, on n’était pas beaucoup, se rappelle Christophe. De nombreux amis qui ne jouaient plus sont venus nous rejoindre et on a créé une école des jeunes. Ils sont plusieurs à bien progresser et à commencer à monter dans les divisions. C’est un super challenge qui pour le moment se passe de la meilleure des manières."

La Palette a grimpé les étages d’année en année, avec une équipe B et C qui ont plutôt bien suivi la cadence puisqu’elles évoluent en P2 et P3. "Le club reste très familial, mais se développe bien, le niveau augmente, donc c’est chouette", commente Christophe, dont la fille Océane évolue également à Blicquy, tout comme Nolan et Noah, les deux fils de Cindy. Le virus du tennis de table a décidément atteint toute la famille.