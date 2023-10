Basket-ball: Les semaines dingues de Noah Delannoy, pépite de l’ASTE Kain (Tournai)

"Faire mieux que papa"

On en oublierait presque que Noah Delannoy n’affiche que dix-sept ans, fêtés en juin dernier, car il incarne à merveille le talent décelé chez les gamins de cette génération "Lemattre", qui s’illustre semaine après semaine le plus grand bonheur de l’ASTEK. Une fameuse bande qu’il n’a rejointe qu’à l’âge de douze ans. "Comme mon papa y jouait à l’époque, j’ai fait mes premiers pas au CBH alors que j’avais trois ans. D’Herseaux, je suis parti vers Dottignies avec Geoffrey Vandewiele, puis au Tremplin, où j’ai évolué sous les conseils de Sam Vankeersbulck. Et c’est à douze ans que j’ai rencontré à Kain Francis Lemattre et la plupart des potes qui sont toujours mes équipiers à l’heure actuelle, en U21 et en P1", se souvient Noah, dont les meilleurs atouts s’expriment de préférence sur les postes 3 et 4. "Je peux y faire parler mon adresse et mon goût pour la percussion dans la raquette, puisque je m’estime plutôt rapide pour quelqu’un de ma taille. Maintenant, je sais aussi que je dois travailler ma main gauche et être plus dur dans la bataille du rebond si je veux un jour égaler voire dépasser mon papa, qui a quand même disputé huit saisons en N3 française avec Tourcoing."

Un objectif qui pourrait tout doucement devenir accessible pour le club présidé par Guy Bachelard, dont les fruits de l’école de formation mûrissent plus vite que prévu. "L’ambition première est de jouer les play-off avec l’équipe A et de tenter pourquoi pas d’accéder à la TDM 2. Mais au vu du début de saison, nous pourrions être tentés de les viser également en P1", s’enthousiasme Noah, qui se donne les moyens pour atteindre ses objectifs.

Un régime de pro

"Les lundis, mercredis et vendredis, je m’entraîne avec le groupe P1-U21 au cours de séances d’1 h 30 dispensées par Émilien Carion. Puis les mardis et jeudis, je rejoins l’équipe fanion pour suivre les entraînements de Mathieu Bocquet. Souffrant d’asthme à l’effort, je prends soin de ne pas me griller mais je dois dire que je me sens actuellement au top de ma forme. Il faut dire que j’ai bossé en juillet pour augmenter mon endurance, qui constitue fatalement un autre de mes points faibles, et que nous avons enchaîné en août avec une vraie préparation physique collective. Les effets se font incontestablement ressentir. Maintenant, au moindre signe de fatigue physique, il va de soi que je lèverai un peu le pied." Un régime de professionnel qui témoigne d’une véritable envie de tutoyer les sommets.