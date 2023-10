P4A: Brunehaut reste dans la roue du leader rumois

Templeuve B dans le ventre mou

Face à l’US Mouscronnoise, les protégés de Sébastien Gardavoir ont une nouvelle fois loupé le coche. Ils ont surtout gaspillé de très belles opportunités en première période avant de baisser de régime lors des quarante-cinq dernières minutes. Au final, les deux équipes doivent se contenter d’un résultat nul qui n’arrange personne, surtout pas les Templeuvois. "Une fois de plus, on est frustré car il y avait place pour gagner ce match. Notre première mi-temps était de bonne qualité mais pas la deuxième car certains joueurs ont pris un peu à la légère la suite du match en pensant qu’on allait prendre le dessus. C’est dommage car on continue à faire du surplace."

Avec sept matchs joués, Templeuve ne totalise qu’une seule défaite, ça, c’est pour le côté positif. Le point négatif, c’est qu’ils ont déjà concédé quatre partages ! "On sait qu’on a un gros mois d’octobre avec Hérinnes puis Brunehaut pour clôturer une série de matches difficiles. Après, j’espère qu’on pourra enchaîner quelques victoires face à des équipes à notre portée où on n’aura pas le droit à l’erreur si on veut jouer un rôle important dans ce championnat."

St-Jean est en embuscade

Tout va bien du côté de St-Jean avec ce cinquième succès d’affilée face à une formation de Bléharies B qui a crânement joué sa chance. "Depuis qu’on a remis les choses à leur place, ça tourne mieux au niveau de l’équipe. Face à Bléharies B, on est tombé sur des jeunes valeureux qui ont joué le jeu. On est content avec ce 15 sur 15 même si le petit bémol, c’est d’avoir encaissé trois buts. Si on reproduit ces erreurs défensives contre des équipes du top, ça pourrait nous coûter cher. Au niveau du classement, c’est très important de rester au contact de deux premiers, Brunehaut et Rumes, en attendant un faux pas de leur part", conclut Benjamin Legat.