P3A: Qualifiée pour le tour final, la Montkainoise est dans les temps

"C’est vrai qu’on va pouvoir jouer l’esprit tranquille mais le club aspire à retrouver la P2 le plus vite possible et l’obtention du titre est le moyen le plus rapide pour monter. On espère donc pouvoir faire une grosse fête en fin de saison mais pour l’heure, on va prendre les choses match par match, sans se mettre de pression et en pensant au match contre Thumaide qui s’annonce comme un fameux piège. J’insisterai d’ailleurs en semaine auprès de mes joueurs pour qu’on évite de penser qu’il ne peut plus rien nous arriver."

Belle réaction au Risquons-Tout

Dans la deuxième moitié de tableau, le Risquons-Tout vient de se donner une fameuse bouffée d’air en remportant ses deux dernières rencontres alors que le T2 nous expliquait voici deux semaines que le staff mouscronnois se posait beaucoup de questions après un début de saison très compliqué. Steve Herssens a visiblement retrouvé le sourire même si tout n’est pas rose dans un club qui doit poursuivre sa remontée pour se rassurer: "C’est vrai qu’on a livré notre meilleure prestation de la saison contre Escanaffles, ce qui s’explique par la présence des Lopes, Fleurman et Mathon, trois joueurs qui nous ont beaucoup manqué les semaines précédentes. Leur faculté à faire progresser le reste du groupe a fait la différence. Hélas, ces trois garçons n’étaient pas là pour affronter Thumaide mais nous avons pu surfer sur une bonne dynamique pour prendre la mesure d’une équipe qui a cruellement manqué d’efficacité. Ces six points font le plus grand bien mais il ne faut surtout pas en rester là car le maintien est très loin d’être assuré."

Le Risquons-Tout, avec dix points, tentera de confirmer son regain de forme ce dimanche contre Taintignies même si Steve Herssens ne semble pas optimiste: "On perd Vinquier qui sera suspendu et on espère le retour de maladie de Guerar et Blondel. Actuellement, on se rend compte que sans être au complet, certains joueurs affichent leurs limites. On peut bien prester avec un ou deux absents mais pas sans cinq titulaires. On envisage d’ailleurs de se renforcer lors du mercato hivernal car on se rend compte des lacunes affichées par un groupe où certains joueurs s’absentent parfois pour des raisons que le staff a du mal à accepter."

Si le Risquons-Tout ne s’est jamais senti inférieur à l’adversaire lors de ses défaites, il espère pouvoir maintenir un groupe motivé pour pouvoir se rassurer le plus vite possible.