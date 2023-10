P2A: "On manque de ferveur", regrette-t-on à Templeuve...

Du changement, vite !

On avait vraiment de la peine en voyant la tête de Benjamin Van Cauter, le gardien de la Providence, qui a pris six buts tout en sortant quelques interventions de choix. Il dressait tristement le constat: "Ça manque de ferveur dans le groupe, on voit qu’on n’arrive pas à se trouver sur le terrain. Il y a quelque chose qu’il faut changer surtout dans la mentalité. En deuxième période, on a craqué. Si on est court physiquement, on est court mentalement. Avec les qualités de chacun, ce n’est pas possible d’en arriver là. Il est grand temps de se reprendre pour sortir de cette mauvaise spirale. On a joué une équipe derrière nous récemment (NDLR: Esplechin) mais ça jouait mieux que nous surtout au niveau de la mentalité. Toutes les semaines, c’est pareil !"

Impossible de continuer !

Franchement, on a été très étonné en apprenant la démission de Tony Szulda à Esplechin alors que le C.Q. Francis Bury nous avait encore signifié il y a quelques jours que son poste n’était pas en jeu. "On a effectué une performance XXL à Luingne avec une équipe pourtant dirigée par un coach qui n’arrive pas à fédérer ses joueurs si je lis les commentaires. Ajoutez un arbitre qui a essentiellement vu rouge – la couleur locale – et jamais la nôtre en oubliant un penalty flagrant tout en en sifflant un pour l’adversaire tout en excluant Maciag alors que je pensais que la double sanction n’existait plus. Quand vous apprenez que vos dirigeants ont déjà pris des contacts avec des coachs et ne s’en cachent pas, ce n’est plus possible de continuer dans ces conditions". Quand on sait que la majorité des joueurs a été ramenée par l’ex-coach, on se demande ce qui va se passer suite à son départ… En tout cas, le club a déjà pris les devants en nominant Rade Mojovic, l’ancien gardien de l’Excel et d’Estaimbourg, comme nouvel entraîneur.

Pas question de démission à Harchies Bernissart mais bien de déception puisque la défaite à Isières est intervenue en un peu plus de cinq minutes: "De la suffisance sans doute. Une fois qu’on a marqué, on a cherché à défendre plutôt que de faire mal à l’adversaire. C’est pourtant ce que j’avais demandé à la pause", peste Jean-Charles Fabrel.