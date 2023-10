Jean-Luc Delanghe victime du bilan comptable défaillant de la Real: "Je pars sans rancoeur ou animosité"

La nouvelle est tombée lundi soir: Jean-Luc Delanghe n’est plus entraîneur de la Real. Une décision que le Saint-Salvatorien accepte avec finalement pas mal de philosophie. "La décision est prise suite à un bilan chiffré défaillant. Denis Dehaene était passé à l’entraînement la semaine dernière pour parler au groupe. Il demandait une réaction car il était déçu du nombre de points pris et du contenu. Je peux le comprendre. Je tiens juste à rappeler que, face à Hamoir, on se retrouve rapidement à dix suite à l’exclusion de Barry Sadou. Malgré cela, on mène jusqu’à dix minutes de la fin. On perd encore Tanguy Fernandes, victime d’une fracture du nez sur un coup de coude. On tient en infériorité avant de plier sur des erreurs individuelles. Le scénario est identique contre Verviers. On est mené rapidement avant de prendre les devants. Puis, deux erreurs individuelles à la relance nous mettent dans le dur. On prend alors la décision avec Fabrice (Milone) de passer à trois derrière malgré l’infériorité. Et cela nous permet de prendre un point. Malgré cela, il y a eu la visite du comité le mardi suivant. Et malheureusement, à Tubize, on perd à la 93e".