Herseaux-Estaimbourg: verre à moitié plein !

On pensait franchement que Herseaux et Estaimbourg allaient pouvoir embêter davantage le duo Mouscron – Luingne pour la tranche. Les troupes de Julien Deconinck sont à six points du leader (et quatre de Luingne) et celles de Corentin Douterlungne à neuf du Stade (et sept de Luingne). Écart déjà important qui s’est creusé ce week-end avec les déplacements à Enghien et Anvaing. Alors Messieurs, un point de gagné ou deux de perdus ?