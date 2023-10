Ces Molenbaisiens-là peuvent aller en P3

Barry-Carrières présent dans la cour des grands

Très rarement, on a vu une formation de Barry aussi efficiente que celle alignée depuis l’entame de ce championnat. Dimanche, les joueurs d’Anthony Lamant ont infligé un lourd revers à Anvaing B peu habitué à s’en prendre six.

Un succès qui confirme le bon travail réalisé par le staff barryen pendant l’entre-saison: "Ce n’est pas tous les jours que l’on parvient à mettre six buts à cette équipe qui a toujours été notre bête noire. À 3-0 au repos, on devait se méfier de leur réaction mais après l’heure de jeu, on a su reprendre le dessus en inscrivant encore trois buts. On a eu un petit relâchement dans le dernier quart d’heure, mais le match était déjà plié ."

Sixième au classement général, Barry peut croire en ses chances de finir dans le Top 5 en fin de saison, souvent synonyme de participation au tour final. "L’équipe est plus solide que les années précédentes et sur le terrain, on essaie toujours de produire du beau jeu. Cette belle place actuelle, c’est un peu la récompense de plusieurs années de travail avec nos petits moyens", conclut le T2 de Barry qui, sans doute par modestie, oublie de préciser qu’ils sont les seuls à avoir accroché le leader molenbaisien cette saison. Excusez du peu !

Un coup d’arrêt pour les "B" d’Ellezelles

Après trois succès de rang, les hommes de Sam Balcaen se sont inclinés sur un score arsenal face à Houtaing. Une défaite qui s’est jouée sur peu de chose. "Au cours de la première mi-temps, on a eu les occasions de mener au score avant d’encaisser l’unique but sur un coup franc lointain anodin qui a surpris tout le monde. C’était un match fort haché avec des adversaires qui n’arrêtaient pas de gagner du temps. C’était énervant et en même temps, ils avaient besoin de cette victoire pour se relancer. Dommage car après trois victoires, on avait l’occasion de faire une belle remontée."