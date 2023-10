REAL: Jean-Luc Delanghe ne fait plus partie du staff technique

Ce lundi, en début soirée, est tombée une annonce un peu surprenante de la part du club de la Royale Entente Acren-Lessines qui a décidé de se séparer de l’un des membres de son trio de coaches. Par un communiqué, la REAL a ainsi fait savoir qu’elle avait "décidé de mettre fin à la collaboration avec M. Delanghe Jean-Luc, avec effet immédiat, pour ses fonctions d’entraîneur D2 et formateur U19. Le club remercie Jean-Luc pour son investissement au cours des dernières années et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Fabrice Milone et Julien Saint-Pol poursuivent leurs activités au sein du staff de la D2." L’équipe acrenoise n’a plus gagné depuis le 16 septembre dernier et un déplacement à Rochefort. Depuis, deux nuls et deux défaites sont venus sanctionner les quatre dernières journées.