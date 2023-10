"Pour une fois, la tendance s’est inversée" pour Tournai

Heureusement, tel un diable de sa boîte, Quentin Piéraert a surgi afin de sauver la mise: "Pour une fois, la tendance s’est inversée. Les dernières semaines avaient été un peu compliquées pour moi ! Vous pensez bien si je suis ravi d’avoir réussi à arracher ce point, surtout en repensant aux circonstances – je parle de l’exclusion de Diakhaby peu de temps auparavant. La situation n’était pas facile, on a eu le mérite de garder notre agressivité, notre mentalité et notre caractère." Avant de décrire son – fort – joli but: "La phase part d’un ballon que je récupère dans le milieu. Je vois alors l’espace, je plonge, prends appui sur Pierre (Strobbe) qui me le rend d’un joli petit lob au-dessus du défenseur. Je n’ai plus qu’à placer la balle hors de portée du gardien. Cette égalisation est venue couronner nos intentions nettement meilleures en deuxième période. On est revenu des vestiaires en voulant mettre beaucoup plus de rythme et d’envie et on en a été récompensés puisqu’on a trouvé la faille", notait Quentin.

Beau visage après le repos

"Quand on voit la physionomie du match qu’on achève à dix, on doit se dire que cette unité est un très bon point surtout après une première période très fermée durant laquelle les deux adversaires se sont regardés dans le blanc des yeux. C’est un peu normal car les systèmes de jeu étaient identiques. Après la pause, on a poussé en présentant un visage beaucoup plus séduisant en exerçant un pressing très haut qui a forcé La Calamine à procéder par de longs ballons. On s’est procuré quelques belles opportunités avec Destrain – frappe croisée de peu à côté – ou encore Amury, reprenait Bastien Letellier. On ne doit toutefois pas revendiquer plus qu’un nul."

Le T2 des Sang et Or revenait également sur l’exclusion de Diakhaby: "Il jure ses grands dieux qu’il n’a rien fait et je veux bien le croire, pas parce qu’il joue dans notre équipe mais c’est logique. Au moment où il se fait exclure, c’est coup franc en notre faveur, on est mené et je ne vois vraiment pas l’intérêt de commettre faute à ce moment. Mauclet a vraiment bien joué le coup en se jetant sur notre joueur puis en se laissant tomber."

Si Fuss ne sera pas suspendu directement, c’est bien le cas de Destrain qui a pris sa troisième carte et loupera la rencontre contre Meux, samedi ! "Sylla revient bien dans le parcours, alors que Noah (Amury) est bien monté", glissait Bastien. Côté blessés, à part Calon et Cordaro toujours au repos, le reste du groupe est fit.

Le T2 voulait terminer en rappelant l’importance de rester invaincu. "Pour la dynamique, ce match nul est essentiel devant un concurrent direct. Voilà sept journées sans revers, ce qui n’est quand même pas rien. Et à part Mons, personne n’a fait mieux pour l’instant. Si on continue de la sorte, ça doit aller !"