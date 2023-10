Padel: Marie Maligo a brillé de mille feux au Court 17

En effet, Guillaume Dumoulin et son juge-arbitre Benjamin Cornet peuvent se frotter les mains. Le tournoi leur a permis d’accueillir la crème du padel wallon ! "Une affiche de rêve, tout simplement, il faut le dire ! Le niveau était tellement extraordinaire que jusqu’à vendredi, il était très compliqué de choisir quel match regarder", se réjouit le président.

Problème réglé lors de la journée de samedi avec l’ensemble des rencontres finales disputées sur le seul central du hangar leuzois, devant plus de 200 spectateurs présents. "Nous sommes très heureux du plateau de cette édition, reprend Benjamin Cornet. Hormis un ou deux absents pour cause de blessure, nous avons su rassembler l’ensemble du Top 16 affilié à l’AFP. C’est la troisième année que nous organisons un tournoi avec une catégorie des messieurs 1 000. Je pense que les joueurs, satisfaits de l’accueil, commencent à se passer le mot."

Modeste, mais invincible !

C’était la première édition par contre du tournoi des dames 500, l’autre catégorie faisant partie du Major Tour mis sur pied par la fédération. L’occasion, de plus en plus rare, de voir évoluer Marie Maligo au sein de la région. Déjà lauréates de la première étape disputée au Midi, Maligo et sa partenaire française ont écrasé la concurrence. En six sets, Marie et Marie-Amélie Dardaine n’ont perdu qu’un seul jeu, en début de finale ! De là à conclure que personne n’arrive à la cheville de Maligo en Wallonie, il y a un pas que nous franchissons allégrement, et ce même si la principale intéressée s’y refuse ! "Oh non, il ne faut pas dire cela. C’est vrai que tout s’est bien passé ce week-end-ci, mais il y a d’autres très bonnes joueuses en lice."

Strasbourg et Londres

Reste que la Belgique devient doucement trop petite pour la Kainoise ! "Les prochaines semaines, je m’en vais jouer quelques tournois en France, notamment à Saint-Étienne, avant de partir à Londres pour y disputer un tournoi international. Et finalement, je voyage encore plus avec le padel que je ne l’avais fait au tennis par le passé." Incontestablement hyperdouée, la joueuse semble s’être trouvée une partenaire de choix en la personne de la Toulonnaise Marie-Amélie Dardaine. Une paire frnco-belge qui marche bien ! "J’ai fait la connaissance de Marie-Amélie lors d’un tournoi en France. Classée numéro 6 française, elle a décidé de prendre deux années sabbatiques afin de tenter à fond sa chance dans le padel. Ce n’est pas tout à fait mon cas car bien que je dispense une trentaine d’heures de cours par semaine, je ne m’entraîne jamais." L’on entend dire souvent que seul le travail paie. Mais chez Marie Maligo, son absence est largement compensée par le talent.