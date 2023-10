P2B: Templeuve et Stambruges sont prêts pour leur duel au sommet

À Blaregnies, Templeuve voulait être prudent. Chez eux, les locaux sont souvent capables d’exploits et, dès les premières minutes, Blaregnies essaie de faire déjouer ses hôtes. "Si on démarre de la même façon contre Stambruges, on ne gagnera pas ce prochain week-end, commentait Benjamin Vanhoutte qui se sera heureusement vite rassuré. "On a été mené de dix points avant de réagir avec une grosse défense et de bonnes options offensives. Et certains qui m’avaient un peu déçu ces dernières semaines m’ont rassuré ! C’est peut-être notre victoire de référence cette saison-ci mais ne nous emballons pas. Avant d’accueillir Stambruges, on joue encore en match de retard mercredi à Maffle, ce qui a tout du match-piège entre une équipe de jeunes et mes gars qui, pour certains, se lèvent à 5h pour bosser. Si on passe ce cap, ce sera bénéfique au niveau du rythme par la suite."

Frustration au Soleil levant

À Ellignies, on n’en revient pas d’avoir perdu contre Wasmuel. Thibaud Peridaens paraissait particulièrement frustré en évoquant la rencontre que son équipe a sans doute prise avec trop de confiance: "On n’a que ce qu’on mérite car après avoir bien entamé le match et pris un moment seize points d’avance, on s’est relâché et on a poursuivi en marchant. Après la pause, on a manqué d’agressivité alors que notre défense était insuffisante. C’est une déception car Wasmuel, en inscrivant 57 points, ne semblait pas plus fort. Il faut réagir car il est impossible de gagner en inscrivant, en deuxième période, 19 points."

Autre rencontre piège: le déplacement de la Fraternité à Flénu B et il a souri à des Herseautois qui ont su faire parler leur collectif et leur caractère à la plus grande joie de Jean-Claude Vanduynslager: "Flénu a aligné une très belle équipe composée de jeunes et le duel a été serré tout le temps. On sait qu’on est attendu chaque semaine. Il a fallu s’arracher pour décrocher la victoire notamment grâce à Yannick Sylvestre qui a livré un très gros match."

La première pour Maffle

Dimanche, le hall Marcel Denis a quasi vibré autant que la veille après le succès de la R2. La formation de Julien Matthys a décroché son premier succès en championnat: "La quatrième sortie était la bonne ! Mes gars ont su mettre de l’intensité, de l’envie et de la rapidité d’exécution d’entrée de jeu dans la rencontre. Après deux bonnes sorties où seule la réussite nous boudait, on a cette fois-ci trouvé l’efficacité à la conclusion et ce fut suffisant pour jouer avec nos atouts contre une équipe expérimentée. On espère se concentrer sur le match de mercredi contre Templeuve avec l’envie de créer une bien belle surprise."

Dans les rangs de Dottignies, Damien Schiavone était particulièrement remonté sur l’arbitrage: "C’est honteux de voir ça à ce niveau. Les deux jeunes arbitres ont été dépassés par les événements. C’est assez rare que je m’en prenne à l’arbitrage mais cette fois-ci, c’était trop flagrant. C’est particulièrement frustrant de bosser toute la semaine pour vivre ça lors du week-end." La JS aura à cœur de se reprendre samedi prochain au Hall de l’Europe contre Blaregnies.