P1: Tertre-Hautrage n’est pas tout à fait Belœil

Plus de sécurité derrière

Ronald Beugnies nous explique une des raisons de ce succès incontestable des joueurs antoiniens face au deuxième de la classe. "On a changé notre système de jeu pour apporter plus de sécurité à l’arrière. Lorsque le score était de 2-1, on a fait le gros dos, faisant preuve d’une belle solidarité collective. D’autre part, nous savions que la défense adverse était assez lente et qu’on devait profiter des contres. C’est ainsi qu’on a pu concrétiser nos actions offensives. C’est une victoire qui fait beaucoup de bien alors que les blessés vont bientôt revenir. Je pense que nous sommes au-devant d’une spirale positive. En tout cas, en faisant preuve d’un tel esprit de groupe à chacune de nos rencontres, cela devrait dérouler."

On le sait, en première provinciale, le beau jeu doit souvent laisser place à l’engagement et la technique au jeu plus physique. Adaptation à laquelle les Néchinois se sont très bien acclimatés. Dominés le plus souvent dans le jeu par Hornu et Naast, les Frontaliers ont pourtant raflé la totalité de l’enjeu, enregistrant une très belle opération dans la lutte pour le maintien. "Il est vrai que nous jouons en position d’attente avant de profiter au maximum de nos possibilités offensives. Et il ne nous en faut pas énormément pour secouer les filets adverses. Au contraire de nos adversaires qui manquent de réussite ou qui tombent sur un Dorian Carnoy qui sauve les meubles. Avec ce six sur six face à deux concurrents directs, nous confortons notre place dans la colonne de gauche. C’est un excellent bilan pour une première tranche en première provinciale avant de se rendre en toute quiétude à Péruwelz. J’espère qu’on pourra également y développer un bon foot", suggère l’entraîneur Philippe Deschryver.

Jamais dans le doute !

La réception des promus risque d’être chaude car les gars de la Verte Chasse sont dans une bonne passe. "Le but de Neufvilles nous aura fait un peu peur mais ne nous a pas fait douter, précise Jonathan Krys. On avait déjà hérité de deux occasions et on devait continuer à aller de l’avant. Puis, le contenu a été intéressant et on a pu atteindre un écart suffisant dès l’heure de jeu. Ce dernier nous a permis de gérer la fin du match. Depuis Gosselies et le retour de la concurrence au sein du noyau, on est dans une spirale positive."

Molenbaix récupérait des garçons dimanche pour se rendre à Hornu. Et si le début de match fut à son avantage, il ne servira à rien, fort probablement. Arrêté sur blessure d’un joueur local, le duel sera vraisemblablement rejoué.