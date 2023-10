D’entrée de jeu, le leader frasnois impose son rythme et trouve la récompense de ses efforts avant le repos par Delvaux et Paternotte. De retour sur le parquet, les hommes de Gaby Ouanane aggravent le score deux fois par Catteau et Ouanane. Le duel semble plié. Pourtant, les visiteurs vont connaître un dernier quart d’heure décevant. Sur le velours, les Frasnois gaspillent des occasions d’alourdir la marque avant de commettre des erreurs qui vont leur coûter cher. Les Olympiens rentrent ainsi à la maison avec un point alors que les trois leur tendaient les bras. "On ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes, à 0-4, ça doit être fini ! Finalement, on leur donne les quatre buts suite à des pertes de balles, des mauvaises relances ou encore des erreurs individuelles. Maintenant, je n’en veux pas à mes joueurs car ils ont dans l’ensemble réalisé un bon match. Il nous a manqué un peu d’expérience en fin de match pour conserver notre victoire. Et puis, face à un tel public qui a mis une énorme pression sur mes gars, ce n’était pas toujours évident de prester."

Sans trop entrer dans les détails, le coach se contente de ce partage. "Ce résultat ne change pas grand-chose à notre bon début de saison. Mon but principal est de faire progresser l’équipe, sans pour autant avoir l’ambition de jouer le titre. Il y a des équipes, comme Thulin par exemple qui s’entraîne deux fois par semaine, qui plus de moyens que nous pour évoluer plus haut. Ce qui importe pour le club, c’est de bien faire connaître Frasnes dans le monde du futsal. Pour le reste, si on prend une belle place sur le podium, ce sera déjà très bien."

Bon Air et Futsal battus: les Leuzois luttent avec ses armes

Eagles Bxl –Bon Air Leuze 11-0

Déforcés, les Leuzois se sont présentés à sept lors de ce déplacement toujours difficile à négocier à Bruxelles. Malgré tout, ils ont tenté de défendre fièrement leurs couleurs, attendant des jours meilleurs comme le confie le président Joshua La Placa. "On a encore pas mal de blessés qui devraient prochainement revenir dans le groupe. Tant mieux car pour l’instant, le noyau est trop court pour espérer mieux. On s’est défendu tant que l’on a pu mais à sept, c’était un peu juste." À noter que le prochain match face à Thulin sera reporté à cause de l’occupation de la salle. Et il se murmure également des mouvements au niveau du staff.

Futsal Leuze –Ares Bruxelles 2-13

Toujours pas de points pour les Leuzois qui poursuivent leur apprentissage. Au repos, le marquoir affichait déjà 0-8, signe de l’écart important entre les formations. Leuze a réduit la marque par Laouichi et Cantraine. Si les temps sont durs, il faut s’accrocher et attendre des jours meilleurs, comme le dit le responsable Philippe Deneubourg: "On a intégré au sein du noyau de nouveaux joueurs. On a vu de belles choses individuelles et des mouvements collectifs prometteurs. L’apprentissage est long mais on sera patient et on reste motivé. Une bonne et belle ambiance est toujours là. Le collectif humain est en bonne voie. Il reste le collectif sportif qui va prendre du temps mais tout le monde en est conscient."